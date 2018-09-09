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Белоруски выиграли чемпионат мира по современному пятиборью

  • 9.09.2018, 22:29

Золото ЧМ для нашей страны завоевали Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова.

Белоруски Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика), опередив в итоговом протоколе немок Аннику Шлеу и Роню Штейнборн на 17 секунд и на 28 — соперниц из Гватемалы, передает «Прессбол».

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мехико (Мексика). Женщины. Эстафета

1. Беларусь (Анастасия Прокопенко, Ирина Просенцова) — 1381

2. Германия (Анника Шлеу, Роня Штейнборн) — 1364

3. Гватемала (Софья Кабрера, Софья Эрнандес) — 1353


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