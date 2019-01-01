Человечество вступило в 2019-й год: прямая трансляция 6 1.01.2019, 9:58

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Фото: Brett Hemmings\City of Sydney/Getty Images

Как встречали Новый год во всем мире.

Австралия, Новая Зеландия и соседние тихоокеанские островные государства были среди первых стран, отметивших приход 2019 года фейерверками и иными праздничными мероприятиями.

А самыми первыми странами Земли, которые встретили Новый год, стали тихоокеанские островные страны – Тонга, Самоа и Остров Рождества. Произошло это вчера в 9:00 по минскому времени.

С 12:00 до 14:00 по Минску встречали Новый год в Австралии. Самое эффектное шоу, как всегда, произошло в Сиднее.

В Сиднее проведению ежегодного парада фейерверков угрожала непогода, однако, в общей сложности, около миллиона человек собралось в различных районах крупнейшего города Австралии, чтобы полюбоваться традиционным зрелищем. По данным Associated Press, в шоу использовалось 8,5 тонн взрывчатых веществ, а число представленных пиротехнических эффектов превысило 100000.

В 14:00 по Минску 2019-й пришел в Японию, Южную Корею и в некоторые регионы России и Индонезии.

В столице Индонезии Джакарте более 400 пар приняли участие в массовой новогодней свадебной церемонии. Мероприятие было проведено с соблюдением жестких мер безопасности.

В Сеуле тысячи зрителей собрались в городском торговом центре COEX – посмотреть лазерное шоу и фейерверк.

В Японии многие отметили Новый Год посещением храмов; некоторые посетили показательный матч между американским боксером Флойдом Мейвезером и японским –Теншином Насукавой.

В 14:30 Новый Год встретила Северная Корея, а в 15:00 – Китай, Филиппины и Сингапур.

В 16:00 празднования состоялись в Мьянме и Кокосовых Островах, а в 17:00 – в Бангладеш, в 17:15 – в Непале и в 17:30 – Индии и Шри-Ланке.

В Дубаи всемирно известная башня «Бурж Халиф» превратилась в огромный бенгальский огонек.

В Германии самая масштабная новогодняя вечеринка под открытым небом прошла в Берлине. Для празднования официально отвели сектор города общей протяженностью около двух километров - от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен. В городских торжествах приняли участие сотни тысяч человек. Официальная программа началась в 19.00 по местному времени (22.00 по Минску).

В Париже множество людей собрались на Елисейских полях, чтобы посмотреть фейерверки и световое шоу над Триумфальной аркой, несмотря на продолжающиеся антиправительственные протесты.

В телевизионном обращении в канун нового года президент Франции Эммануэль Макрон признал, что его правительство «может добиваться большего», чтобы помочь людям в экономическом плане.

Жители Лондона смогли услышать знакомый бой курантов Биг-Бена, несмотря на то, что знаменитые часы закрыты на ремонт и отключены. Специально построенный электрический механизм приводил в движение молот часов. Лондонцы также могли увидеть шоу фейерверков над Темзой.

В Нью-Йорке, на Таймс-сквер, вместе с десятками тысяч гуляющих Новый Год встретили журналисты – с целью подчеркнуть символическую связь многолетней традиции опускания хрустального шара с принципом свободы слова.

Сотни туристов собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы увидеть падение хрустального шага, которое уже более ста лет возвещает о приходе Нового года.

В концерте перед церемонией, которая является главным событием новогодних торжеств в США, приняли участие Кристина Агилера, Снуп Догг, Стинг и многие другие известные исполнители.

По итогам года, в котором СМИ подвергались атакам по всему миру, организатор мероприятия Times Square Alliance посвятил нынешнюю церемонию свободе прессы.

Комитет защиты журналистов был объявлен почетным гостем церемонии. Несколько журналистов вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио за 60 секунд до полуночи нажали кнопку, запустившую хрустальный шар.

Начало традиции спуска гигантского шара по шесту, установленному на крыше узкого здания на перекрестке Бродвея и 42-й улицы в Манхеттене, было положено в 1907 году.

В Лос-Анджелесе и других городах штата Калифорния Новый год наступил сегодня в 11.00 по минскому времени, на Аляске – в 12.00 по Минску.