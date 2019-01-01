Сенатор-демократ объявила о намерении баллотироваться в президенты США 1.01.2019, 10:10

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Элизабет Уоррен

Элизабет Уоррен стала первым сенатором, официально начавшим подготовку к выборам.

Сенатор от штата Массачусетс, представитель Демократической партии Элизабет Уоррен намерена участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом она сообщила в видеообращении, размещенном в YouTube 31 декабря, сообщает gordonua.com.

Уоррен объяснила, что для достижения цели начинает формировать команду, потому что "не может сделать это в одиночку".

В ролике, в котором снялась сенатор, показаны кадры из истории США. На них, в частности, присутствуют экс-президенты Джордж Буш, Барaк Обама и сама Уоррен.

"Это Америка, за которую я сражаюсь", – заявила она.

CBS Boston отмечает, что 69-летняя Уоррен стала первым сенатором, которая официально начала подготовку к президентской кампании 2020 года.