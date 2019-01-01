Спасатели прекратили работы в Магнитогорске из-за возможности обрушения здания 7 1.01.2019, 10:33

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Фото: ТАСС

Судьба еще почти 40 жильцов дома остается невыясненной.

Спасатели прекратят работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания. Об этом заявил министр МЧС России Евгения Зиничев, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — заявил министр, прибывший в Магнитогорск для координации работ.

Для продолжения спасательной операции специалисты Минстроя предложили начать разбор верхних этажей здания. «Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция», — пояснили в МЧС. Спасатели будут последовательно разбирать конструкции сверху вниз, чтобы устранить угрозу повторного обрушения. Эта работа может занять около суток.

По решению МЧС, зона оцепления вокруг здания будет расширена на 40 м.

К настоящему моменту судьба 37 человек, проживавших в подъезде остается невыясненной. Местонахождение 84 человек удалось установить, передает «Интерфакс». К настоящему времени найдены тела восьми погибших. Температура в Магнитогорске остается на уровне -24 градуса, что снижает шансы на нахождение выживших.

Основной версией обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске остается взрыв бытового газа. После сообщения о трагедии 31 декабря в город вылетели главы МЧС, Минздрава и президент Владимир Путин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».