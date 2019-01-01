Зеленский: Обещаю пойти в президенты Украины 64 1.01.2019, 11:01

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Владимир Зеленский

Шоумен выступил с новогодним обращением к украинцам.

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", сообщает gordonua.com.

"Я решил поговорить с вами откровенно, как Владимир Зеленский. Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить как живешь, плыть по течению. И это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и поехать в другую страну, зарабатывать там деньги, присылать своим близким и родственникам. И это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", – сказал Зеленский.

По словам шоумена, его давно спрашивают: "Идешь, не идешь?"

"Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел вам зря обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я кое-что пообещаю. И сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе", – сказал он.

Он подчеркнул, что обращается как Владимир Зеленский.

Его обращение телеканал показал в то время, когда обычно показывают новогоднее обращение президента. Обращение президента Украины Петра Порошенко "1+1" показал после того, как часы пробили полночь.

Свое обращение шоумен также разместил в Facebook.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. По данным опроса Киевского международного института социологии, который проводили в конце ноября – начале декабря, среди потенциальных кандидатов в президенты самый высокий рейтинг у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (за нее готовы отдать свои голоса 21,2% респондентов, которые пойдут на выборы и определились со своими предпочтениями), на втором месте Зеленский (14,6%), на третьем – действующий глава государства Петр Порошенко (11,6%). Во втором туре Зеленский победил бы и Тимошенко, и Порошенко.