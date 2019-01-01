закрыть
1 января 2019, вторник, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США потребовали консульского доступа к задержанному в РФ своему гражданину

2
  • 1.01.2019, 11:23
  • 1,836

Действия Госдепа основаны на Венской конвенции.

Соединенные Штаты Америки потребовали обеспечить консульский доступ к американскому гражданину, задержанному российскими властями по подозрению в шпионаже. Об этом 31 декабря сообщил "Голосу Америки" представитель Государственного департамента.

Ранее в этот же день власти РФ официально уведомили Соединенные Штаты о задержании гражданина США.

Обязательства России, в соответствии с Венской конвенцией, требуют, чтобы она предоставила консульский доступ к задержанному, заявили в Госдепе.

"Мы потребовали этого доступа и ожидаем, что российские власти его предоставят", – отметил представитель ведомства.

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что американский гражданин Пол Уилан был задержан 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко