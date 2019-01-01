«Организуем корпоратив тунеядцев» 1.01.2019, 11:31

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Белорусская модель подвела итоги года.

Белорусская модель Евгения Тюленева, завоевавшая в 2017-м корону вице-мисс мира плюс сайз, подвела для «Салідарнасці» итоги уходящего года.

«У меня два высших образования, я магистр права. Но на вопрос, кто я, отвечаю: «модель плюс сайз»

— Этот год для меня был на удивление спокойный. Еще в 2017-м я ушла с работы, покинув кресло руководителя компании, причем ушла в свободное плавание. Первый год в моей жизни, когда не нужно было утром рано вставать и мчаться в офис. Честно говоря, немного заскучала по корпоративной культуре. С друзьями даже планируем организовать корпоратив тунеядцев и фрилансеров.

Я кардинально поменяла свою жизнь. У меня за плечами два высших образования: я закончила факультет прикладной математики и юрфак, я магистр права. Но сейчас на вопрос, кто я, отвечаю: «Модель плюс сайз». После того, как в 2017 году привезла корону вице-мисс мира плюс-сайз, все резко изменилось. Меня стали звать на показы, съемки, я довольно часто даю интервью, хожу на ТВ.

Недавно еще и в блогеры записали. В этой связи решила, что если уж и рассказывать что-то людям, то делать это качественно. Записалась на кучу курсов, начиная от постановки речи до фотографии.

«Дважды переплыла Минское море, чтобы доказать, что еще и спортивная»

— Еще могу похвастать спортивными достижениями: в этом году проплыла полумарафон на открытой воде в Марселе по следам графа Монте-Кристо – 5 км от Замка Иф к берегу. Было обидно слышать обвинения в адрес моделей плюс-сайз, что это пропаганда нездорового образа жизни, что мы едим что угодно и не занимаемся собой. Это абсолютно не так.

Так что если в 2017 году мне удалось доказать, что полная девушка может быть красивой, в 2018-м я доказала, что она может быть еще и спортивной. Специально выбрала соревнования с дистанцией, к которой нужно готовиться. В рамках тренировок дважды переплыла Минское море – а это больше 5 км каждый раз.

Посчастливилось также поучаствовать в триатлоне, 1/8 Ironman в эстафете. Сейчас выбираю, к чему готовиться на следующий год: триатлону с прохождением всей дистанции 1/8 Ironman или марафону на открытой воде.

«Начала подготовительные мероприятия, чтобы заморозить яйцеклетку»

— Когда негатив по поводу моего «неспортивного» вида отпал, возникла новая волна фетшейминга: «полная девушка обречена на одиночество». Признаюсь, я действительно в поиске, но абсолютно убеждена, что это никак не связано с лишним весом. Никогда на меня не было направлено столько мужского внимания, хотя и нахожусь сейчас в своем максимальном весе. Убеждена, что красота и сексуальность – это сугубо внутреннее состояние.

Удивительно, но больше всего негатива идет от женщин. Возможно, тем, кто главной целью своей жизни сделал похудение, сложно принять тот факт, что это не главное, и можно потратить время на более полезные занятия.

Но о своем женском будущем я все же задумалась. Под конец года познакомилась с основательницей клиники женского здоровья «Ева» Ларисой Пекуровой — мамой пятерых детей, которая ни разу не ушла в декрет. От нее и узнала, что у нас уже проводится такая процедура, как отложенное материнство, то есть программа заморозки яйцеклеток. Причем эта процедура вполне доступна, и сопоставима по цене с отдыхом в Турции.

Сейчас я готовлюсь к заморозке яйцеклеток. Для меня это возможность остановить часики, ведь как бы мы, женщины, ни боролись за равноправие, у нас все-таки время для материнства ограничено.

А с учетом того, что я еще и приобрела участок на кладбище (так сложились обстоятельства), то можно сказать, что я основательно позаботилась о своем будущем. (Смеется).

«Тема этого года – харассмент и права женщин. Я сама часто сталкивалась с сексизмом»

— Если же говорить об итогах года в целом, то в этом году женщины вели активную борьбу за расширение своих прав и достигали успеха. Впервые в Эфиопии и Грузии президентами стали женщины. В Саудовской Аравии был снят запрет на вождение женщинами автомобиля. Голливуд сотрясался темой харассмента. В нашей стране подняли проблему домашнего насилия.

Я не отношу себя к ярым феминисткам, но мне приходилось сталкиваться с сексизмом. Когда я работала в тотально мужской сфере — энергетике. Мне прямо говорили, что женщине не место на руководящей должности. И каждый раз приходилось доказывать, что я не глупее, что у женщины нет функциональных особенностей, которые не дают ей думать и решать задачи наравне с мужчиной.

Очень жаль, что в нашей стране женщины сами поддерживают сексизм. Более того, женщины являются агрессорами по отношению друг к другу. «Куда ты высовываешься? Место женщины дома», «Избил — сама виновата». И основной фетшейминг идет тоже от женщин.

«Никогда ощущения войны не было так близко»

— Если говорить про негативные ощущения от этого года, то мне он запомнился острым предчувствием близости войны, который витает в воздухе. Существует проект Чикагского университета Часы Судного дня, которые отражают напряженность в международной обстановке и показывают символическое количество минут оставшееся до ядерного катаклизма. Сейчас стрелки часов остановились на том же времени, что в период Карибского кризиса, то есть мир опять находится на пороге глобального военного конфликта.

Безусловно, в мире никогда не прекращаются войны, но давно она не подбиралась так близко к Беларуси. К сожалению, мы заканчиваем год, когда в соседней стране было объявлено военное положение.

От этого начинаешь еще больше ценить простые радости жизни. Например, шикарную погоду, которую подарил нам 2018 год, и ясное небо над головой.

«Таксисты перестали быть экспертами в международной политике»

— А еще я заметила, что белорусы в этом году перестали говорить о политике, по крайней мере, международной. Еще в 2016-м все ругались по поводу российско-украинского конфликта. Белорусы разделились во мнении и жарко оспаривали свою точку зрения с друзьями в компаниях и с родными на кухне. Такие конфликты, вплоть до ссор, возникали и в моей семье. В этом году, наконец, стало понятно, что ни к чему, кроме испорченных отношений, это не приводят. Я заметила, что даже таксистыперестали быть экспертами в международной политике и больше не заводят этот счет разговоры.

При этом я вижу в Минске тенденцию, что людям стала необходима интеллектуальная составляющая в досуге. Уже недостаточно просто встретиться на бокал вина. Мы с друзьями возобновили книжный клуб. Встречаемся раз в месяц, чтобы обсудить прочитанную книгу или премьеру спектакля. В городе проходит много тематических бизнес-завтраков, встреч. Снова стало модно думать и размышлять.

«С интересом слежу за белорусскими шахматами»

— Еще считаю большим прорывом этого года успех нашего белорусского шахматиста Владислава Ковалева. Благодаря победам в престижном международном турнире, он вошел в топ-50 в мире по рейтингу ФИДЕ. С интересом слежу за его шахматной карьерой.

Обидно, что шахматы в Беларуси нераскрученный вид спорта. Надеюсь, что скоро это изменится. В 2022 году наша страна станет на время шахматной столицей, проведет олимпиаду по шахматам.

«Требую в магазине, чтобы мне не клали в целлофановый пакет один лимон»

— В октябре ООН опубликовал специальный доклад о глобальном потеплении, из которого следует, что если человечество не сократит выбросы дуокиси углерода к 2030 году почти на 45%, то процесс станет необратимым. Жуткие последствия мы сможем наблюдать уже в ближайшем будущем, в течение тридцати лет. Думаю, через 10 лет мы все будем думать только об экологии.

Второй глобальной проблемой для окружающей среды является пластик. По прогнозам британского фонда Эллен Макартур к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.

Я решила начать с себя. Сортирую мусор, требую в магазине, чтобы мне не клали в целлофановый пакет один лимон. Моя подруга, руководитель экологических проектов Анастасия Жданович, подарила мне многоразовые тканевые пакеты. Хожу в магазины с ними. Стараюсь думать о будущем.

«Стало модно быть похожим на беженца или бомжа»

— Я замечаю новый тренд – переход от бренда вещей к бренду личности. Сегодня неважно, сколько стоит твоя вещь, главное, как она тебя характеризует. Маркетологам стало сложнее продавать. Общество потребления себя изживает. В наше время моветон быть полностью одетым в дорогие бренды. Модно быть похожим на беженца или бомжа.

Я давно пользуюсь услугами стилистов. Когда я резко сменила кресло руководителя на подиум, передо мной и стилистом Екатериной Гордеевой стояла задача внешним видом быстро продемонстрировать свою новую социальную роль. Я была восхищена возможностями этих инструментов и удивлена, почему они не доступны обывателю и даже не систематизированы.

Предложила Екатерине структурировать эти знания. Сейчас мы разрабатываем систему, которой смогут пользоваться все.

«Каждая женщина достойна красивого платья»

— Я активно рассказываю о своей бодипозитивной жизни в фейсбуке. Своим блогом мне удалось вдохновить Инессу Семченкову, основательницу модного дома «Юнона», на создание коллекции вечерних платьев для женщин пышных форм. К сожалению, найти у нас красивое платье большого размера — задача из серии миссия невыполнима. Меня распирает гордость, что я смогла приложить руку к тому, чтобы эту ситуацию изменить. И что именно я стану лицом этой коллекции.

Несмотря на присутствующий негатив, заканчиваю год с благодарностью и ощущением, что в новом меня ждет что-то очень хорошее, и надеждой на солнечный во всех отношениях 2019 год.