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Минчане рассказали, как проходит их 1 января

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  • 1.01.2019, 11:47
  • 1,739

А как вы встречаете первый день 2019 года?

Просыпайтесь! Нет смысла заваливаться в лежку, если чуда не произошло и 2-е число не сделали выходным. Пока салаты еще резались, а подарки были запакованными, бригада пытливых корреспондентов Onliner сыграла на опережение и поинтересовалась у жителей столицы, как они обычно проводят первый день нового года.

Разброс ответов был ожидаемым. Кто-то доедает салат, кто-то зовет на помощь родственников, кто-то едет на лыжи. А как у вас?


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