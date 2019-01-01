Минчане рассказали, как проходит их 1 января 5 1.01.2019, 11:47

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А как вы встречаете первый день 2019 года?

Просыпайтесь! Нет смысла заваливаться в лежку, если чуда не произошло и 2-е число не сделали выходным. Пока салаты еще резались, а подарки были запакованными, бригада пытливых корреспондентов Onliner сыграла на опережение и поинтересовалась у жителей столицы, как они обычно проводят первый день нового года.

Разброс ответов был ожидаемым. Кто-то доедает салат, кто-то зовет на помощь родственников, кто-то едет на лыжи. А как у вас?