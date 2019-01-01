Тупой, еще тупее 3 Телеграм-канал СерпомПо

1.01.2019, 12:10

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Мария Захарова

Завидуй полету мысли, Захарова и МИД России!

Мы-то думали, что в 2018 году последний залп идиотизма дал МИД России, фактически обвинивший британских хакеров в том, что данные сотрудников BBC в России очутились разом на трех ватно-развлекательных российских интернет-ресурсах.

Но, оказывается, МИД лишь встал в очередь за Минобороны, которое, похоже, придет к финишу 2018-го первым в забеге российского правящего идиотизма.

«МБХ-медиа» опубликовали материал, основанный на том, что пишут российские военные в соцсетях. Суть дела – большие премии, которые выплачивают военным в конце года («премия 10/10» по названию приказа министра обороны) резко сократили, а деньги направили на строительство Храма вооруженных сил. Средства, на который, якобы, собирают исключительно добровольно. Новости пришли из Псковской области – от десантников и спецназовцев.

Вот что, согласно «МБХ-медиа», написал один боец:

«А что если премия приходит в размере 20К - написать всем военным табором на увольнение? Я вот, к примеру не против, уволюсь, ни чего не потеряю! Но один писать не хочу, хочу табором да побольше, чтобы всеми любимый пути просрал свою армию которую так подбивают за него голосовать, чтобы на эти массовые рапорта на увольнение назначили расследование, провели анонимку и до верхушки дошёл бы ответ что мол все военнослужащие живут от 10/10 до 10/10, для меня эта премия выводит меня на минус, я закрываю все долги, праздную Новый год, если дотягиваю до следующей зп и п****ц, понеслось по новой, у кого не так?»

Само по себе это послание отлично говорит о состоянии российской армии и настроениях военных.

Что же ответило Минобороны?

Согласно ТАСС оно заявило, что перевод средств, заложенных на денежное довольствие, на иные цели технически невозможен.

Однако, определить тот или иной размер премии для руководства Минобороны «технически возможно» и выплатить вместо 100 тысяч премию, сокращенную в 5 раз, тоже можно. Размер премии каждый год разный.

Но это ладно – хоть на какой-то аргумент похоже. Дальше понеслось:

«Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство главного храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов».

Что?!

И здесь Украина виновата! Завидуй полету мысли, Захарова и МИД России!

Просто тупой, еще тупее.

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