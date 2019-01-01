Генерал Мэттис призвал военных сохранять веру в Америку 1.01.2019, 12:20

Джеймс Мэттис

Ушедший в отставку глава Пентагона передал полномочия исполняющему обязанности Пэту Шанахану.

Покинувший свой пост министр обороны США Джим Мэттис в последний день в должности обратился с призывом к войскам и гражданскому персоналу Пентагона – поддерживать веру в Америку и помогать союзникам, сообщает «Голос Америки».

«Руководство нашим министерством, как гражданское, так и военное, остается в самых лучших руках, – написал Мэттис в официальном прощальном послании, обнародованном в понедельник.

«Я уверен, что каждый из вас будет и впредь сосредоточен на подтвержденной присягой миссии – поддерживать и защищать Конституцию, одновременно отстаивая наш образ жизни, – продолжил он. – Поэтому сохраняйте веру в нашу страну и держитесь стойко, вместе с нашими союзниками, выступая против наших врагов».

Мэттис передал полномочия своему заместителю Пэту Шанахану, который стал исполняющим обязанности министра обороны с 1 января.

В отличие от Мэттиса, который пришел в Пентагон уважаемым бывшим генералом морской пехоты, служившим в Афганистане, у Шанахана нет никакого военного опыта. Он пришел в министерство из компании Boeing, где проработал более 30 лет, курируя как гражданские, так и военные программы.

Шанахан был назначен заместителем министра в 2017 году.

Мэттис объявил о своей отставке 20 декабря после встречи с Трампом в Белом доме, во время которой у них возникли разногласия по поводу решения президента вывести все американские войска из Сирии, где они участвовали в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Хотя это был не первый случай политических разногласий между ними, решение по Сирии стало для Мэттиса переломным моментом.

Как сообщили представители Пентагона, Мэттис попросил, чтобы его уход прошел без помпезных чествований, которые обычно проводятся в таких случаях.

Вместо этого передача власти от Мэттиса к исполняющему обязанности министра обороны Шанахану была отмечена телефонным звонком, уведомляющим все соответствующие правительственные ведомства о смене командования.