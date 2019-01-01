Матвей Ганапольский: Это будет окончание президентства Путина 3 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

1.01.2019, 12:36

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Матвей Ганапольский

Глава Кремля готовит свою последнюю авантюру?

А теперь разберемся в простых вещах – с кем Россия может воевать. Нападет ли Россия на Эстонию? Думаю, Путин удержится от того, чтобы нападать на Эстонию.

Теперь вторая часть – война с Украиной. Я тебе скажу, что Украина делилась на две части во временном отрезке. Первое – это до нападения в Азове и после нападения, когда Россия напала на украинские три жалких каноэ, но уже под флагами России. И сейчас не имеет никакого значения, что по этому поводу говорит Россия – это не имеет никакого значения.

Могу тебе сказать – это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины, — вы знаете об этом только информационно, не знаете, что делается, а это другое. Тут поняли, что это может быть. И скажу финальную фразу по этому поводу.

Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение. Это будет 1:10, 1:100, — это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина.

Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»