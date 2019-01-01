Самые необычные дома, которые белорусы строили и продавали в 2018 году 1.01.2019, 12:54

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Архитектурные диковинки ушедшего года.

Журналисты tut.by решили вспомнить, какие необычные дома строились и продавались в 2018 году и что интересного предложили архитекторы и домостроительные комбинаты для частного сектора.

Индустриальные коттеджи

Сразу несколько крупных домостроительных комбинатов в этом году презентовали свои индустриальные коттеджи.

Всех удивил госзастройщик «МАПИД». Для коттеджного домостроения он теперь выпускает однослойные панели из железобетона и готов строить таунхаусы и индивидуальные дома в промышленном масштабе. В подтверждение своих возможностей застройщик показал не только проекты, но и примеры их реализации на своей демонстрационной площадке в Шабанах.

Еще одна компания, ООО «Современные бетонные конструкции», показала свои дома из трехслойных бетонных панелей. У нее на презентационной площадке сейчас находятся два коттеджа в современном стиле.

Одноэтажный дом представляет собой компактный дом со свободной планировкой для небольшой семьи. Его общая площадь — 94 м².

Двухэтажный коттедж придется по вкусу любителям прогрессивного дизайна и необычной архитектуры. В первую очередь мы отметили две выступающие консоли — по сути, верхний этаж нависает над первым. Такой «козырек» можно будет использовать как навес для автомобиля. Общая площадь коттеджа — 174 м².

Необычный проект компании Tamago сейчас на стадии завершения. Презентационный дом находится недалеко от Молодечно, на берегу реки Удранки. Вместо стен у него — округлая крыша, торцевая сторона — сплошное остекление. По сути, это каркасный дом, но собирается он из одних и тех же унифицированных элементов UrbanBlock. Их производство компания наладила недалеко от Минска. Производственные мощности позволяют изготовить комплекты для 16 домов в месяц.

Завершить строительство пилотного дома планируется в 2019 году. Параллельно Tamago приступила к возведению хаус-ботов — плавучих домов. Их презентация намечена в новом году.

Дома архитекторов

В этом году мы интересовались, в каких домах живут белорусские архитекторы.

Свой примечательный по архитектуре коттедж показал широкой публике архитектор Дмитрий Ильюшин.

Это шале в Самуэлево строила для своей семьи Елена Попова, архитектор и дизайнер. Елена рассказала, что «авторский надзор был мой, но я приглашала и архитекторов по деревянным конструкциям, по планировочным решениям. Дизайн интерьера — уже исключительно мой труд».

Красивые дома на продажу

Среди сотен объявлений о продаже загородной недвижимости можно найти очень интересные и необычные дома. Вот самые красивые, на наш вкус.

Эту виллу мечты с видом на Дубровское водохранилище строил минский бизнесмен для себя. И мы ее никогда бы не увидели, если бы владелец не решил сменить белорусскую мечту на американскую и не выставил дом на продажу. Дом двухуровневый, площадью 206 квадратных метров, из клееного бруса, под натуральной черепицей.

Интересный объект появился на берегу реки Вилии. Центр усадьбы — большой дом с оригинальным фасадом и панорамным остеклением. Общая площадь — 238,5 м².

В деревне Ловчицы в пяти километрах от озера Литовка (под Новогрудком) Игорь Царук построил необычный дом. Он двухуровневый, площадью 165 квадратных метров. Хозяин рассказал, что загорелся идеей построить свой дом после того, как поработал на другом объекте — доме-музее с Высоцким и стимпанком, о котором tut.by рассказывал в прошлом году.

Необычные дачи

В этом году белорусы начали активно строить дома в садовых товариществах под Минском. Есть очень интересные варианты не только по цене, но и по архитектуре.

Этот дом построили на участке в садовом товариществе за деревней Задомля, недалеко от Кургана Славы. Общая площадь дома порядка 100 «квадратов». По признанию владельца, он изначально решил построить дом, который бы не был похож на окружающие «дачные шале». И у него это получилось.

У этого дома в дачном поселке под Минском есть все основания стать самым примечательным строением в округе. Он полностью черный — фасады, крыша и рамы окон.

Самая высокая дача страны построена в садовом товариществе «Спектр-2001» недалеко от Минска и агрогородка Семково. Дом — пятиэтажный, но есть еще и подвал, в котором разместили сауну, бассейн с гидромассажем.