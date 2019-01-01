Трамп продлил вывод войск США из Сирии 1 1.01.2019, 12:56

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Срок увеличен до четырех месяцев.

Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода американских войск из Сирии на четыре месяца, сообщила 31 декабря газета New York Times со ссылкой на источники в администрации (перевод – gordonua.com).

До этого Трамп говорил, что вывод находящихся в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.

Президент США придерживается своего обещания вывести войска, но учел предупреждение нынешних и бывших руководителей минобороны об опасности быстрого вывода военного контингента, пишет газета.

Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.

Американские военнослужащие в Сирии преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

23 декабря телеканал CNN сообщил, что в Пентагоне подписали указ о выводе американских войск из Сирии.

24 декабря Эрдоган заявил Трампу, что Турция может справиться с остатками террористов ИГИЛ в случае, если получит возможность самостоятельно действовать в Северной Сирии.

29 декабря первая группа американских военных покинула Сирию.

30 декабря сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп готов поставить на паузу вывод американских войск из Сирии. Для него якобы стало откровением заявление американских военнослужащих в Ираке, которые рассказали, что боевики ИГИЛ окончательно не побеждены.