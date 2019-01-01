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Увидеть Солсбери

  • 1.01.2019, 13:16
Виктор Шендерович

Виктор Шендерович объявил о премьере пьесы по мотивам похождений Петрова и Боширова.

Виктор Шендерович рассказал «Эхо Москвы» о своей новой работе:

- Пьеса «Увидеть Солсбери» началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Боширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и тайно от семей они просто свалили в Лондон. Один из них кроме второго еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным.

По словам Шендеровича, премьера состоится в Лондоне в конце марта.


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