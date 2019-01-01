Более 600 тысяч граждан Грузии встретили Новый год без долгов 1.01.2019, 13:31

Правительство страны обнулило кредиторскую задолженность.

«Обнулить» долги жителей было решено в рамках разовой программы правительства. Общий объем списанных долгов составил почти полтора миллиарда долларов – такие цифры приводит «Интерфакс», ссылаясь на министра финансов Грузии, сообщает «Эхо Москвы».

Программа коснулась более 600 тысяч человек, однако процесс еще не завершен. По словам главы ведомства Иванэ Мачавариани, есть несколько финансовых организаций, которые пока не присоединились к процессу. Им предстоит уладить все формальности до 15 января.

Решающую роль в процессе обнуления задолженности сыграл благотворительный фонд «Карту», учрежденный миллиардером Бидзиной Иванишвили. По условиям программы все банки, микрофинансовые и онлайн-организации должны были списать кредиторскую задолженность не превышающую две тысячи лари с граждан, находящихся в «черном списке». Эта мера направлена на преодоление в стране проблемы избыточных долгов населения по кредитам. С сегодняшнего дня Нацбак Грузии ввел новые правила выдачи кредитов, ужесточающие требования к заемщикам.