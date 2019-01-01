Белорусы – о новогодних «сюрпризах» властей: Очень много людей задумывается 7 1.01.2019, 13:44

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Граждане страны отреагировали на изменения, наступившие с 1 января.

осударство также решило встречать Новый год и решило прероднести сюрпризы для своих граждан. Журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц выяснила, что изменилось для белорусов с 1-го января.

Выросли тарифы на газ, электричество, воду, канализацию, капитальный ремонт, уборку в доме.

«Тем более эти лимиты с водой. Никак не вложиться. У нас 4 человека. Мы настолько переплачиваем. Как они так считают? »

«Спасибо Лукашенко», - комментируют жители Минска.

А это для тех, кто ездил «на закупки» за границу. С Нового года без пошлин наземным транспортом нельзя будет провозить товаров более чем на 500 евро, а вес должен быть не более 25 килограммов. Самолетом можно в два раза больше. Жители Бреста говорят:

«Ограничивать людей – это только их злить».

«Очень много людей задумывается, где им теперь жить. И в какой стране. Я, оборудуя свою квартиру, не хотела бы что-то приобретать здесь».

«Безусловно жаль, что будет меньше возможностей привезти что-то из Польши. Ведь там цены дешевле на порядок, большая часть товаров более качественная».

Продолжение – смотрите в видео.