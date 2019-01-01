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Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку вслед за Мэттисом

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  • 1.01.2019, 13:48
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Фото: AFP

Дана Уайт назвала честью и привилегией службу Америке вместе с генералом.

Пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт заявила 31 декабря в официальном Twitter спикера Пентагона о своем уходе вслед за отставкой главы Минобороны США Джеймса Мэттиса, сообщает gordonua.com.

"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом… Для меня это было честью и привилегией", – написала Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января 2019 года стал ее заместитель Чарли Саммерс.

20 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность с 21 января 2016 года. Мэттис говорил, что решил уйти из-за разногласий с Трампом по вопросам отношения к союзникам и "мягкости" президента к крупнейшим авторитарным режимам в мире.

25 декабря Мэттис, вероятно, в последний раз обратился к американским военнослужащим.

В настоящее время обязанности министра обороны США исполняет Патрик Шанахан.


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