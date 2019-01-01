Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку вслед за Мэттисом 2 1.01.2019, 13:48

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Фото: AFP

Дана Уайт назвала честью и привилегией службу Америке вместе с генералом.

Пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт заявила 31 декабря в официальном Twitter спикера Пентагона о своем уходе вслед за отставкой главы Минобороны США Джеймса Мэттиса, сообщает gordonua.com.

"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом… Для меня это было честью и привилегией", – написала Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января 2019 года стал ее заместитель Чарли Саммерс.

I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve

alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who

support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless. — Charles E. Summers, Jr. (@ChiefPentSpox) 31 декабря 2018 г.

20 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность с 21 января 2016 года. Мэттис говорил, что решил уйти из-за разногласий с Трампом по вопросам отношения к союзникам и "мягкости" президента к крупнейшим авторитарным режимам в мире.

25 декабря Мэттис, вероятно, в последний раз обратился к американским военнослужащим.

В настоящее время обязанности министра обороны США исполняет Патрик Шанахан.