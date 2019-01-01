Что подорожало в Беларуси вслед за базовой величиной

Что подорожало в Беларуси вслед за базовой величиной1
- 1.01.2019, 14:34
- 1,998
С 1 января белорусы почувствуют последствия решения правительства.
Арендовать госжилье, заменить паспорт или проехать «зайцем» в общественном транспорте стало дороже, сообщает «Вечерний Гродно».
С 1 января базовая величина увеличилась на один рубль — с 24,50 до 25,50 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина №956 от 27 декабря 2018 года.
Было (в рублях)
Стало (в рублях)
Аренда жилья (1 базовая*0,2*0,6 — для Гродно за 1 кв. м.)
2,94
3,06
Пособие по безработице (2 базовых)
49
51
Замена паспорта/получить документ в ускоренном виде (0,5 базовых)
12,25
12,75
Регистрация брака/ смена фамилии, отчества, имени (1 базовая)
24,50
25,50
Расторжение брака (4 базовых)
98
102
Проезд «зайцем» в общественном транспорте (от 0,5 до 1 базовой)
от 12,25 до 24,50
от 12,75 до 25,50
Проживание в студенческих общежитиях (от 1 до 3 базовых)
от 24,50 до 73,50
от 25,50 до 76,50
Плата за пользование жилым помещением в общежитии (базовая величина*0,1*0,6*0,8–1 за 1 кв. м.)
от 1,176 до 1,47
от 1,22 до 1,53
Подарок учителю (не более 5 базовых)
не более 122,50 рублей
не более 127,50 рублей
Штраф за курение в запрещённых местах (до 4 базовых)
до 98 рублей
до 102 рублей.
Штраф за пьянку за рулём (от 50 до 100 базовых)
от 1 225 до 2 450
от 1 275 до 2 550
Штраф на неправильную парковку (1 — для легковых (повторно — 2), 5 — для грузовых (повторно — 10))
для легковых — 24,50 рубля (повторно — 49 рублей), для грузовых — 122,50 рублей (повторно — 245 рублей)
для легковых — 25,50 рубля (повторно — 51 рублей), для грузовых — 127,50 рублей (повторно — 255 рублей)
Регистрация авто/замена номерных знаков (3,17 базовых)
77,67
80,84
Экзамен в ГАИ (теория — 0,3 базовой, практика — 1 базовая)
теория — 7,35 рублей, практика — 24,50
теория — 7,65 рублей, практика — 25,50 рублей
Автоналог (для легковых авто — от 3 до 11 базовых)
от 73,50 до 269,50 рублей
от 76,50 до 280,50 рублей