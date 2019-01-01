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Что подорожало в Беларуси вслед за базовой величиной

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  • 1.01.2019, 14:34
  • 1,998

С 1 января белорусы почувствуют последствия решения правительства.

Арендовать госжилье, заменить паспорт или проехать «зайцем» в общественном транспорте стало дороже, сообщает «Вечерний Гродно».

С 1 января базовая величина увеличилась на один рубль — с 24,50 до 25,50 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина №956 от 27 декабря 2018 года.

Было (в рублях)

Стало (в рублях)

Аренда жилья (1 базовая*0,2*0,6 — для Гродно за 1 кв. м.)

2,94

3,06

Пособие по безработице (2 базовых)

49

51

Замена паспорта/получить документ в ускоренном виде (0,5 базовых)

12,25

12,75

Регистрация брака/ смена фамилии, отчества, имени (1 базовая)

24,50

25,50

Расторжение брака (4 базовых)

98

102

Проезд «зайцем» в общественном транспорте (от 0,5 до 1 базовой)

от 12,25 до 24,50

от 12,75 до 25,50

Проживание в студенческих общежитиях (от 1 до 3 базовых)

от 24,50 до 73,50

от 25,50 до 76,50

Плата за пользование жилым помещением в общежитии (базовая величина*0,1*0,6*0,8–1 за 1 кв. м.)

от 1,176 до 1,47

от 1,22 до 1,53

Подарок учителю (не более 5 базовых)

не более 122,50 рублей

не более 127,50 рублей

Штраф за курение в запрещённых местах (до 4 базовых)

до 98 рублей

до 102 рублей.

Штраф за пьянку за рулём (от 50 до 100 базовых)

от 1 225 до 2 450

от 1 275 до 2 550

Штраф на неправильную парковку (1 — для легковых (повторно — 2), 5 — для грузовых (повторно — 10))

для легковых — 24,50 рубля (повторно — 49 рублей), для грузовых — 122,50 рублей (повторно — 245 рублей)

для легковых — 25,50 рубля (повторно — 51 рублей), для грузовых — 127,50 рублей (повторно — 255 рублей)

Регистрация авто/замена номерных знаков (3,17 базовых)

77,67

80,84

Экзамен в ГАИ (теория — 0,3 базовой, практика — 1 базовая)

теория — 7,35 рублей, практика — 24,50

теория — 7,65 рублей, практика — 25,50 рублей

Автоналог (для легковых авто — от 3 до 11 базовых)

от 73,50 до 269,50 рублей

от 76,50 до 280,50 рублей


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