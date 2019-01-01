Что подорожало в Беларуси вслед за базовой величиной 1 1.01.2019, 14:34

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С 1 января белорусы почувствуют последствия решения правительства.

Арендовать госжилье, заменить паспорт или проехать «зайцем» в общественном транспорте стало дороже, сообщает «Вечерний Гродно».

С 1 января базовая величина увеличилась на один рубль — с 24,50 до 25,50 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина №956 от 27 декабря 2018 года.