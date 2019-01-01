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Россия повысила цену на газ для Армении

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  • 1.01.2019, 15:16
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Никол Пашинян заявил, что граждан стоимость топлива не изменится.

31 декабря в Москве глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян подписали соглашение о поставках газа, сообщила пресс-служба "Газпрома", передает gordonua.com.

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. м³", – сказано в сообщении.

Как отмечает "Радио Азатутюн", до 1 января российская сторона поставляла Армении газ по цене $150 за 1 тыс. м³. Таким образом, Россия повысила цену на $15 за 1 тыс. м³.

31 декабря и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что, несмотря на повышение цены на газ на границе, тарифы для армянских потребителей не изменятся.


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