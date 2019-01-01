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C какой головой белорусы выйдут на работу 2 января

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  • 1.01.2019, 15:29
  • 3,612
ФОТО: СЕРГЕЙ БАЛАЙ

В последний раз этот день был рабочим семь лет назад.

В этом году Минтруда Беларуси предложило сделать 2 января 2019 года выходным днем. Однако Совмин решил, что 2 января выходного не будет. Впервые за семь лет этот день был сделан рабочим.

Интересно, что в 2018 году 2 января был выходным днем. За выходной вторник мы тогда отрабатывали в субботу 20 января.

В 2017 году 2 января, в понедельник, белорусы также не работали. И также отрабатывали в субботу 20 января.

В 2016 году 2 января выпало на субботу, и белорусы в этот день отдыхали без отработки.

В 2015 году на следующий день после Нового года страна продолжала праздновать. Тогда этот выходной с пятницы, 2 января, перенесли на рабочую субботу, 10 января. При этом в тот год на новогодние праздники мы отдыхали четыре дня подряд — с 1 по 4 января.

2 января в 2014 году тоже был выходным днем. Тогда выходной с четверга 2 января перенесли на рабочую субботу 4 января.

В 2013 году среду 2 января белорусы отрабатывали 5 января в субботу. И только в 2012 году 2 января был рабочим днем. Это был понедельник.

Белорусов возмутило решение властей. Петицию с требованием сделать 2 января выходным днем подписали 16 595 человек.

Один из лидеров Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик заявил Charter97.org по поводу решения властей сделать 2 января рабочим днем:

- Заставлять людей работать второго января, если говорить об экономической эффективности – бессмысленное занятие.

Даже те, кто не будет праздновать Новый год, не настроены на серьезную работу в такой день. Поэтому более разумным было бы сделать этот день выходным.

Более того, давайте посмотрим на решение властей с точки зрения охраны труда. Люди придут на работу, как минимум, не выспавшись. Все это может привести к повышенному травматизму.

В общем, с точки зрения рациональности использования трудовых ресурсов, вполне разумным было бы сделать для белорусов, как минимум, второе января выходным днем.


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