Константин Боровой: Власть в России хитрая, но трусливая Константин Боровой, «Эхо Москвы»

1.01.2019, 15:57

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Константин Боровой

Достаточно, чтобы на улицы вышла критическая масса людей.

Анализировать ошибки и преступления власти, Кремля, Путина – бессмысленное занятие.

Это задача будущих судов и трибуналов.

Давайте трезво оценим НАШИ результаты в этом 2018 году.

Сначала ошибки.

1. Одиночные выступления, которых в этом году было много, позволяют сообщить всем нам, гражданам и режиму, что мы его не приемлем.

И граждане и режим давно в курсе того, что одновременное выживание такой власти и граждан – невозможно.

Цель таких действий психотерапевтическая – мы не сдерживаем в себе наши озабоченности и возмущение. К сожалению, это весь результат.

2. Организованные выступления, необходимые, чтобы сообщить власти, что именно, конкретно нам не нравится, добиться от власти решений – бессмысленно.

Власть давно и осознанно отключила каналы обратной связи – СМИ, политические партии, парламент, суды. Она не хочет и боится знать правду.

Власть, Кремль, Путина вполне устраивает иллюзорный мультяшный мир пропагандистской кампании, где они самые сильные, самые умные и, одновременно, самые крутые. Мир, где их (и их рабов) никто не любит за их крутость и хитрость.

3. Организованные и неорганизованные выступления без ясной политической цели – смены власти и установления (восстановления) демократии в России, хороший способ занять общество бессмысленными действиями.

Выступления ингушей, обращенные к власти, с требованием (просьбой) справедливости и честности, содержат элемент очень важный для власти – признание ее права принимать решение за граждан в своих интересах. Ну, и зачем ей учитывать требования людей?

Хорошие и правильные призывы к честным выборам, к соблюдению гражданских прав, к соблюдению законов обращены к тем, кто потеряет власть, выполнив эти требования.

Достижения.

Достижений очень много. И вариантов бессмысленных или опасных действий очень много – целый парк аттракционов.

Мы теперь точно знаем, как не надо действовать. Впрочем, в умении показать всему миру, как не надо жить, Россия продолжает ставить рекорды.

Ожидания.

Все ожидают революцию, как я выяснил из собственных опросов своих подписчиков – 55%.

Правда, забывая, что любая революция сопровождается убийствами и погромами. А результаты революции быстро переходят из рук романтиков и дурачков в руки циников и жлобов.

Пожелания на 2019 год.

Власть в России хитрая, но трусливая.

Достаточно один раз выйти на улицу 1-2 миллиону с точно определенным предложением к власти убираться, а на ее место призвать демократию, как все поменяется к лучшему.

И никаких революций, убийств и самопожертвований не понадобится.

Вот этого я и желаю гражданам России.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»