Фоторепортаж: Как встречали Новый год во всем мире
- 1.01.2019, 16:44
По всему миру 31 декабря люди встретили наступление Нового года.
Как прошел праздник — в фоторепортаже РБК.
Фейерверки на фоне Триумфальной арки в Париже на Елисейских полях
Люди целуются на Таймс-сквер в Нью-Йорке
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Традиционный салют на фоне «Большого глаза» — самого высокого колеса обозрения Европы в Лондоне
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Жители Минска во время встречи Нового года на проспекте Победителей