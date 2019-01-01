Жительница Солигорска: Милиционер меня пнул так, что я упала и сломала ногу 1.01.2019, 17:02

Местная жительница рассказала о «подарке» к Новому году от милиционеров.

В группе «ЧС Солигорск» «ВКонтакте» жительница Солигорска рассказала о произошедшем с ней и ее мужем инциденте. Запись опубликована 31 декабря.

«Как найти правду в наших правоохранительных службах (милиции). Отдыхали в кафе «Веснянка», мужа забирал наряд, хотела ехать вместе с ним, милиционер при исполнении своих должностных обязанностей меня пнул так, что я упала и сломала ногу. А они в этот момент дозвонились всем вышестоящим своим руководителям и изъяснили ситуацию, что я лишь оступилась. Хотя есть свидетели, что все произошло по другому», - написала солигорчанка.

Об инциденте на сайте Солигорского РОВД не сообщается.