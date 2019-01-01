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Климатолог: 2019 год станет самым теплым за всю историю наблюдений

  • 1.01.2019, 17:04

Климатические изменения носят глобальный характер.

Наступивший 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений из-за увеличения активности Эль-Ниньо.

Как информирует Replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такой прогноз прозвучал от Романа Вильфанда, руководителя Гидрометцентра РФ. Во время пресс-конференции он заявил, что климатические изменения носят глобальный характер.

«Климатические модели и другие статистические данные указывают на то, что следующий год глобально может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — подчеркнул климатолог. По его словам, за последние пару месяцев ученые наблюдали катастрофическое повышение температуры в Мировом океане, и сотрудники всех метеослужб мира прогнозируют, что феномен Эль-Ниньо в текущем году резко активизируется.

Напомним, что Эль-Ниньо – это процесс изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает существенное влияние на климат всей планеты. Последние пять лет климатологи фиксируют значительное повышение температуры во всех частях света.


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