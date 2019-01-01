New York Times: Трамп дал четыре месяца на вывод солдат из Сирии 1 1.01.2019, 17:30

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19 декабря президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в течение ближайших двух месяцев.

Президент США Дональд Трамп согласился дать военным около четырех месяцев для вывода американского воинского контингента из Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, передает svoboda.org.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп решил замедлить уход военных из Сирии. Тогда сенатор не назвал никаких сроков.

19 декабря президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Трамп тогда сказал, что американские солдаты одержали победу над террористической группировкой "Исламское государство". Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку.

По данным CNN, Трамп изменил позицию по вопросу вывода войск после визита на американскую военную базу в Ираке на прошлой неделе. Военачальники убедили президента в том, что джихадисты до конца не побеждены.