Праздничный бизнес по-белорусски: на Деда Мороза вызывали милицию 1.01.2019, 17:43

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Белорусские предприниматели - о заработке в Новый год.

Новогодний бизнес хоть и ограничен сезоном, зато имеет свои плюсы. Доказано, что предновогодняя суета отключает у покупателей режим экономии – к праздникам готовятся абсолютно все: и частные лица, и компании. Люди готовы много тратить, а предприниматели – зарабатывать, причем самыми необычными способами.

Например, Дед Мороз – альпинист организовывает обычное праздничное поздравление, но в дом попадает не через дверь, а через окно. Договориться о том, чтобы попасть на крышу, – самое сложное в его работе. Если само поздравление занимает не более получаса, то переговоры с ЖЭСами могут тянуться несколько дней. Первое образование Николая Бруйко – актер, а второе – педагог. А еще он окончил курсы промышленного альпинизма. Когда все это сложилось вместе – появилась услуга «Дед Мороз в окно». В этом году исполнилось четыре года, как Николай с поздравлениями и подарками спускается с крыш домов в квартиры минчан, пишет «Белсат».

За весь праздничный период за услугой «Дед Мороз в окно» к Николаю обращается от 2 до 5 клиентов. Такое для белорусов – экзотика. Заказывают дедушку-альпиниста чаще всего взрослые сами себе, чтобы праздничная ночь была веселее. Или для детей, которые усомнились в существовании чуда. Не обходится в работе Николая и без форс-мажоров. Бывало, что недоверчивые белорусы вызывали на Деда Мороза милиционеров, принимая того за вора.

«Дедушка очень испугался, что на улице кто-то лезет. Подумал, что, может, воры какие-то, очень долго со мной ругался. Начинал страховку к себе затягивать. А когда мы уже на крыше веревки собирали, видели, что он одну веревку на крыше частично надрезал. Вовремя успели влезть в окошко!» – рассказывает Николай Бруйко.

Услуга «Дед Мороз в окно» стоит от 150 до 300 рублей. Это зависит от даты заказа. Дороже всего непосредственно в новогоднюю ночь, чем дальше от праздника – тем дешевле.

Люди во всем мире чего только ни придумали, чтобы заработать на новогодних праздниках. По Великобритании курсирует шоколадный грузовик. Внутри – сладкий рай из шоколада и конфет, из которых создатели сделали даже камин и мебель. В Ледяной бар, где стены, барная стойка, пол и посуда сделаны изо льда, можно попасть в Москве и Санкт-Петербурге. А в Дубае – целый ледяной ресторан. Зарабатывают и на искусственном снеге, из вискозы или полимерного порошка. Во всем мире его применяют для фотосессий и многих мероприятий.

Татьяна Якимчанка по образованию архитектор, но девушку всегда больше привлекали кисти и краски. Три с половиной года назад родилось ее шоу «Золотая пыль», и художницу приглашают на дни рождения, свадьбы, новогодние праздники. Пока зрители следят за работой, Татьяна рисует черной краской на холсте – при помощи пыли здесь появляется картина.

На торжествах программа длится около семи минут, а подготовка забирает примерно семь дней. Заказчики присылают художнице фотографию, она создает эскиз будущей картины в компьютерной программе. Если заказчик доволен, то художница делает дома пробный вариант – и только потом готовит мероприятие. Стоимость шоу начинается от 200 рублей.

Название фабрики, которая производит елочные игрушки, «Грай», расшифровывается как «Гордись вещами Отечества» (бел. «Ганарыся рэчамі Айчыны»). Несмотря на то, что бизнес сезонный, предприятие работает круглый год. За двенадцать месяцев здесь производят более 100 тысяч игрушек. На фабрике работает около 40 человек, зимой их становится больше – чтобы справляться с заказами, приглашают подзаработать художников: сейчас на предприятии их пятнадцать. Шары для росписи заказывают в Украине, так как выдувать самим – пока нерентабельно.

«Законы ритейла немного суровые. Нам приходится сражаться за покупателя еще и с ритейлерами. Ну а если мы будем выпускать 250-300 тысяч, мы, конечно же, сможем выдувать эти шарики сами», – говорит Андрей Бегун, основатель фабрики елочных игрушек.

Фабрика «Грай» сотрудничает с частными торговыми сетями Беларуси и государственными магазинами. Работают они и на экспорт: елочные украшения отправляются в Россию, Латвию и Литву. В развитие предприятия деньги Андрей вкладывает круглый год, а прибыль получает зимой – поэтому сколько удается заработать, ему подсчитать трудно.

Сначала Андрей коллекционировал елочные игрушки, во время путешествий привозил их из разных стран, а в 2014-м организовал первую выставку игрушек, и уже на следующий год создал фабрику.