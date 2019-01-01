Как живет деревня Беларусь 1.01.2019, 18:18

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Деревня Беларусь находится на северо-западе Могилевской области.

О себе местные говорят: «Нефти нет, зато есть лес». Корреспонденты Belsat.eu съездили в деревню с необычным названием и посмотрели, как там готовятся к праздникам.

Деревня Беларусь на северо-западе Могилевской области никак не обозначена с дороги, но при этом она есть на картах и в прописке местных жителей.

Дорожных знаков в населенном пункте Беларусь никогда не было, так как деревня очень маленькая – всего 2 улицы по 10 домов. Неискушенный путешественник на дороге Шепелевичи – Круглое даже и не догадается, что проезжает деревню с самым патриотическим названием – Беларусь.

Название деревни – от одноименного колхоза

Обычная ситуация для местных жителей, когда нужно проверить адрес:

– Беларусь, дом 3, – говорят местные.

– Понятно, что Беларусь, а дальше что? – каждый раз возникает недоразумение между тем, кому нужно указать точный адрес, и жителями деревни.

Чтобы раскрыть секрет патриотического названия деревни Беларусь, едем в соседнюю деревню Шепелевичи к заведующей библиотеки Нине Антоновой.

Уроженка Круглянщины, она большую часть жизни прожила в деревне Беларусь, и у нее местная прописка. Нина Антонова составила «Летопись Шепелевичского сельского совета», куда вошло много информации обо всех окрестных деревнях.

Из него мы узнали, что деревня Беларусь берет свое название от одноименной сельхозартели, которую здесь создали в 1919 году (по другим данным, колхоз «Беларусь» создали в 1928 году). Это был первый колхоз на Круглянской земле.

Как значится в летописи, на 1926 год в Беларуси было 8 дворов и 50 жителей, во время Великой Отечественной немцы сожгли 12 домов. После войны деревню восстановили. Сначала она входила в Шепелевичский сельский совет, но теперь центром района сделали деревню Тетерино.

Деревня Беларусь, как и большинство деревень Тетеринского сельсовета, вымирает. Причины, типичные для всей страны: старые уходят, а вся молодежь уезжает в города. Сейчас здесь 47 жителей, хотя в лучшие времена здесь проживало 135 человек. Только за полвека в окрестности исчезло 6 деревень.

На очереди – и моя родная деревня Кунцы, в которой сейчас осталось только 13 жителей. Нина Антонова говорит, что по сравнению с Кунцами, деревня Беларусь еще хорошо держится.

В глазах односельчан Нина Антонова – настоящий краевед, никто в деревне больше нее об истории родного края не знает. И правда, Нина Антонова показывает нам собственноручно созданные альбомы о Тетеринском лесоохотничьем хозяйстве, собранные воспоминания местных жителей, старые фотографии, сборы народных песен, пословиц.

Рядом с Шепелевичами есть озеро Хотомле, или Святое. Считается, что вода в нем целебная. А в лесу вокруг озера нашли курганные кладбища с каменными крестами. К этим крестам приходят люди со своими болезнями, чтобы помолиться. Они верят, что природа забирает их проблемы.

Вместе с библиотекой в одном здании находится сельский клуб. Здесь уже подготовились к встрече Нового года: украсили елку, повесили объявление, что программа начнется в 1-м часу ночи.

«Здесь только две улицы – деревянная и кирпичная»

А мы возвращаемся в деревню Беларусь, чтобы найти хоть какие-то официальные подтверждения ее официального существования.

– Пока не покажешь паспорт, люди и не поверят, что я живу в деревне Беларусь, – говорит бывший депутат Светлана Бородач. – Вы не первые о знаке с названием «Беларусь» спрашиваете. Но какой знак, если в деревне даже официальных названий улиц нет – одна «деревянная», так как дома на ней старые, деревянные, а вторая – «кирпичная», так как дома на ней относительно новые, из кирича – это придумали сами жители, чтобы более конкретно объяснить свое место жительства.

Светлана с мужем живут здесь, а сын уехал в столицу – учиться в БГУ. Но возвращаться на малую родину не собирается. Сама Светлана работает в лесничестве и на жизнь не жалуется:

– Нас держит Тетеринское лесоохотничье хозяйство. Дела в нем идут очень хорошо. Можно сказать, что наша природа нас кормит: в лесах много животных и птиц. К нам в хозяйство часто приезжают охотники из России и из Германии. Наши леса богаты грибами и ягодами, в сезон здесь всем хватает работы. У нас нефти нет, зато есть лес, он – наш кормилец, – говорит Светлана.

Зверей в местных лесах очень много. Лоси, волки, олени ходят по деревне просто, как у себя дома. Следы диких животных можно найти даже на частных участках. Например, в яблоневом саду, куда олени приходят разгрести снег и полакомиться последними заплесневелыми яблоками.

– Где харчи – там и торчи, – сыплет пословицами бывший депутат. – Это можно сказать и о людях, которые здесь кормятся лесом, и о волках, которые питаются оленями. Встретить копытного можно в любой день – после 10 вечера они начинают пробираться из леса к току в поисках легкого ужина. А на них в это время охотятся волки.

Школа – единственное больное место

Тетеринское лесоохотничье хозяйство находится в деревне Шепелевичи. Деревня Беларусь, как это принято говорить, спутник Шепелевичей. На первый взгляд кажется, что это и есть настоящий центр сельской жизни: в Шепелевичах живет около 200 человек, здесь есть больница, сельский клуб с библиотекой и школа-сад.

Но в следующем году школу-сад планируют закрыть. А это 42 ребенка и 29 взрослых, которым придется искать себе новое место. Если детей ждут в школе в деревне Тетерино, то учителям и другим сотрудникам места в другой школе вряд ли найдутся.

— Много людей против закрытия школы, — говорит сегодняшняя депутат деревни Беларусь Валентина Лаппо. – Даже родители, ведь им придется просыпаться еще раньше, чтобы собрать ребенка и посадить его на рейсовый автобус до школы. А возвращается назад этот автобус очень поздно. В результате ребенка целый день не будет дома.

В Шепелевичах уже закрыли почту, аптеку, в амбулатории нет врача, а только медсестра, сельсовет переехал в Тетерино, объединили библиотеку с сельским клубом.

— Школа – это единственное больное место, на все остальное жалоб нет. Дороги чистят, фонари ставят. К нам в Беларусь приезжает автолавка: раз в неделю от «Евроопта», и два раза в неделю от райпо. При желании можно пойти в магазин в Шепелевичи, – говорит Валентина Лаппо.

О приезде автолавки в деревню объявляет затяжной гудок. Пустые улицы деревни сильно оживляются в этот момент. Местные жители сбегаются к машине «Евроопта» сделать последние покупки перед Новым годом.

Автолавка привозит продукты питания и бытовую химию. Около прилавка соседи обсуждают последние новости, советуются, что купить для новогоднего стола. Но через 30 минут автолавка уезжает, и деревня снова словно замирает.