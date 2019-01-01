Встряхнись, страна!2
- Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
- 1.01.2019, 18:19
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О катастрофах в РФ, прикрытых праздниками.
Очередная катастрофа. Теперь Магнитогорск. В стране развал. Был и есть.
Живет держава. Как началось все 20 лет назад с «Курска», так и продолжается «булгариями», хромыми лошадьми», «зимними вишнями». Взрывами, пожарами, убийствами, войнами. Без остановки. Теперь взрыв этого чертова газа в Магнитогорске.
Зато деньги за ЖКХ власти стригут каждый год, повышая цены.
Чтобы забыть катастрофы, отвлечь народ от своих провалов, от неспособности управлять страной, бесконечно что-то празднуют, придумывают развлечения, конкурсы.
Что, страна?
И сейчас спокойно сядешь за столы смотреть «Иронию судьбы» и заправляться салатом «Оливье».
Сядешь. Никуда не денешься. Ты привычная.
Отпразднуешь, и с нового года, снова нацепив себе начальство на загривок, двинешься в будничный свой поход.
Встряхнись, страна. Ты живешь неправильно.
Алексей Мельников, «Эхо Москвы»