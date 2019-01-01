Встряхнись, страна! 2 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

1.01.2019, 18:19

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Алексей Мельников

О катастрофах в РФ, прикрытых праздниками.

Очередная катастрофа. Теперь Магнитогорск. В стране развал. Был и есть.

Живет держава. Как началось все 20 лет назад с «Курска», так и продолжается «булгариями», хромыми лошадьми», «зимними вишнями». Взрывами, пожарами, убийствами, войнами. Без остановки. Теперь взрыв этого чертова газа в Магнитогорске.

Зато деньги за ЖКХ власти стригут каждый год, повышая цены.

Чтобы забыть катастрофы, отвлечь народ от своих провалов, от неспособности управлять страной, бесконечно что-то празднуют, придумывают развлечения, конкурсы.

Что, страна?

И сейчас спокойно сядешь за столы смотреть «Иронию судьбы» и заправляться салатом «Оливье».

Сядешь. Никуда не денешься. Ты привычная.

Отпразднуешь, и с нового года, снова нацепив себе начальство на загривок, двинешься в будничный свой поход.

Встряхнись, страна. Ты живешь неправильно.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»