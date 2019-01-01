Брестское «Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси 1.01.2019, 18:26

Денис Лаптев стал первым новичком брестского клуба в межсезонье.

Белорусский нападающий Денис Лаптев стал игроком брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Контракт форварда с «бело-голубыми» рассчитан до конца 2021 года.

С 2016 года Лаптев выступал за «Шахтер», который покинул в декабре по истечении контракта. В прошлом сезоне форвард провел 26 матчей в высшей лиге, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. В 6 матчах за сборную Беларуси на счету 27-летнего нападающего один ассист.

«Динамо» пыталось заполучить Лаптева еще в 2018 году и даже сделало предложение о трансфере «Шахтеру», но в итоге футболист перешел в клуб свободным агентом.