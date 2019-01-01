Ройзман о ситуации в РФ: Мне это напоминает 90-е годы, когда как термиты расхищали все, что можно 1 1.01.2019, 18:40

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Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

В РФ часть населения ушла за ту черту, когда они уже не боятся уничтожать инфраструктуру ради получения металлолома.

В России из-за падения уровня благосостояния люди начинают разрушать инфраструктуру страны, как это было в 90-е годы. Такое мнение 31 декабря выразил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает gordonua.com.

В качестве примера он привел инцидент в Ульяновской области, где злоумышленники разобрали и похитили пешеходный мост через реку Барыш, чтобы сдать его на металлолом. Как писало агентство "РИА Новости", злоумышленники получили за сданный металл 1,8 тыс. рублей (около $65), которые они потратили на личные нужды. При этом стоимость моста составляет 407 тыс. рублей (более $14,6 тыс).

"Спилили единственный мостик, который вел через речку к деревне... Их обманули, заплатили 1800 руб, а должны были больше. И подумали, что они не пойдут никуда жаловаться. Но они мало того, что злоумышленники, они оказались идиотами. Они пошли пожаловались участковому. В результате известно, кто заказал, куда сдали, и так далее. Но это был объект инфраструктуры... Мне это напоминает 90-е годы, когда как термиты расхищали все, что можно, умудрялись в городе средь бела дня снимать троллейбусные провода, кабеля медные вытаскивали из земли на протяжении сотен метров", – рассказал бывший мэр.

Он напомнил, что в 90-е доходило до того, что тракторист под Курском свалил линию ЛЭП, чтобы сдать на металлолом провода.

"Это очень важный сигнал для всех, когда эти вот собиратели металлолома покушаются на нашу общую инфраструктуру. Это сигнал для страны, что часть населения уходит за ту черту, когда они уже не боятся залезать в трансформаторные будки, срезать провода, срезать мостики и так далее. Это действительно опасно. За этой статистикой надо смотреть, это как градусник", – подчеркнул Ройзман.

В сентябре 2018 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что за чертой бедности в России находится 19,3 млн человек, или 13,2% населения, сообщало агенство ТАСС. По его данным, за последние четыре года уровень жизни и реальные доходы населения в РФ суммарно снизились на 11%".