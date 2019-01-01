США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО
- 1.01.2019, 19:03
В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО.
Вступило в силу соответствующее решение американского руководства, передает «Эхо Москвы».
В Вашингтоне объясняли такой шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью организации.
В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию.
Вслед за Вашингтоном такое решение приняли Израиль и Канада.