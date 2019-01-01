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США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО

  • 1.01.2019, 19:03

В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО.

Вступило в силу соответствующее решение американского руководства, передает «Эхо Москвы».

В Вашингтоне объясняли такой шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью организации.

В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансировать ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию.

Вслед за Вашингтоном такое решение приняли Израиль и Канада.


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