Виктория Азаренко: C оптимизмом смотрю в сезон 10 1.01.2019, 19:18

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка заявила, что «очень много работала и уверена в своих силах».

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении американке Венус Уильямс, передает pressball.by.

"Сегодня Венус оказалась более стабильной. Она использовала свои шансы. Мне это сделать не удалось.

В любом случае этот матч был неплохим, хоть меня и расстраивает поражение. Я все же могла одержать победу. Для этого создала себе все шансы.

Впрочем, я не достаточно хорошо подходила к мячам, у меня было немало ошибок. Они стоили мне победы.

Мне и дальше нужно поработать, почистить свою игру и перенести все то, что я делаю на тренировках, на корт. У меня есть все необходимое, надо лишь соединить все компоненты воедино. Для этого необходимо время.

Ближайшие планы? Пока побуду в Окленде. Это прекрасный город, здесь проходит великолепный турнир. Надеюсь, он станет крупнее со временем.

Это только начало сезона. С оптимизмом смотрю в сезон. Я очень много работала и уверена в своих силах. Физически и психологически я в полном порядке. Сейчас главное — быть позитивной и найти решения", — сказала теннисистка в интервью stuff.co.nz.