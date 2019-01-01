Виктория Азаренко: C оптимизмом смотрю в сезон

Виктория Азаренко: C оптимизмом смотрю в сезон10
- 1.01.2019, 19:18
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Белорусская теннисистка заявила, что «очень много работала и уверена в своих силах».
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мнением о поражении американке Венус Уильямс, передает pressball.by.
"Сегодня Венус оказалась более стабильной. Она использовала свои шансы. Мне это сделать не удалось.
В любом случае этот матч был неплохим, хоть меня и расстраивает поражение. Я все же могла одержать победу. Для этого создала себе все шансы.
Впрочем, я не достаточно хорошо подходила к мячам, у меня было немало ошибок. Они стоили мне победы.
Мне и дальше нужно поработать, почистить свою игру и перенести все то, что я делаю на тренировках, на корт. У меня есть все необходимое, надо лишь соединить все компоненты воедино. Для этого необходимо время.
Ближайшие планы? Пока побуду в Окленде. Это прекрасный город, здесь проходит великолепный турнир. Надеюсь, он станет крупнее со временем.
Это только начало сезона. С оптимизмом смотрю в сезон. Я очень много работала и уверена в своих силах. Физически и психологически я в полном порядке. Сейчас главное — быть позитивной и найти решения", — сказала теннисистка в интервью stuff.co.nz.