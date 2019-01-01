Какие коммунальные тарифы выросли в 130 раз и почему? 9 1.01.2019, 19:32

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Пенсионерка из Бобруйска показала свои жировки.

Жительница Бобруйска Любовь Санкевич подсчитала свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и поняла, что растут они гораздо быстрее, чем ее пенсия. Пенсионерка попыталась получить объяснения от Лукашенко, но ответ ее не удовлетворил. Подробности дела она рассказала Belsat.eu.

Началось все с того, что собеседница сравнила тарифы ЖКХ, которые она платила за свою двухкомнатную квартиру за декабрь 2010 года и за октябрь 2018-го. И тут выяснилось, что некоторые тарифы выросли в десятки и сотни раз.

Так, тариф на техническое обслуживание вырос на 301 %, на отопление – на 289 %, на капитальный ремонт – на 222 %, на воду – на 1988 %, на канализацию – на 2458 %. Больше всего они увеличились на вывоз твердых коммунальных отходов (на 12 922 %) и на подогрев воды (на 10 689 %).

Квитанции у пенсионерки за газ и электричество за 2010 год не сохранились, только за 2012-й. Но и там цифры впечатляют: газ стал дороже на 351 %, электричество – на 501 %. Помимо роста тарифов, в квитанцию с недавнего времени вошли новые услуги на санитарное содержание и освещение подъезда, а также на обслуживание домофона.

Всего за коммунальные услуги (без учета платы за газ и электричество) Любовь Санкевич за декабрь 2010 года заплатила Br 8,98 с учетом деноминации 2016 года, а за октябрь 2018-го – Br 34,16, или на 280 % больше. Вместе с тем следует учитывать, что на отопление квартиры в октябре 2018 года было потрачено вдвое меньше гигакалорий, чем в декабре 2010-го. Если бы количество гигакалорий было одинаковым, то пенсионерке пришлось бы заплатить за коммунальные услуги почти Br 45,5, или на 419 % больше.

«Как получается, что все тарифы увеличены от 200 % до 12 400 %, а в жировках стоит только 76 %? И еще угрожаете, что будете повышать на 100 %? Не пора ли вам остановиться? Мы, простые граждане, выходит, оплачиваем за себя и за вас? Но зарплаты и пенсии у нас разные! Не пора бы вам отчитаться перед народом за вот этот беспредел?» – спрашивает пенсионерка в обращении к главе государства.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, откуда пришел ответ на обращение, посоветовали при сравнении тарифов учитывать также курс рубля к иностранным валютам, так как среди затрат на коммунальные услуги значительный вес занимает топливо – природный газ, который поставляют из России и оплачивают в долларах, электроэнергия, 80% затрат на производство которой составляет плата за газ, горюче-смазочные материалы. А средний курс рубля к доллару за январь-ноябрь 2018 года по сравнению с 2010-м вырос на 581 %.

Также заместитель министра Иван Вежновец посоветовал обращать внимание на цены на нефть и газ, импортируемые в Беларусь. Кроме того, он отметил увеличение в Беларуси уровня компенсации и переход на полное возмещение населением затрат на коммунальные услуги. Так, в 2010 году уровень возмещения населением таких затрат составлял 39,6 %, а в 2018-ом должен быть 76,3 %.

Такая привязка тарифов на коммунальные услуги к курсу валют возмутила жительницу Бобруйска. Она вспомнила, что ее пенсия с 2010 года в долларовом эквиваленте вообще уменьшилась почти на 17 долларов.

«Если вы тарифы привязываете к доллару, то вы и зарплаты с пенсиями привязывайте к нему. Доллар вырос на 580 %, а моя пенсия – только на 525 %. Где еще мои 55 %? Пусть повышают!» – заявила собеседница.

Правда, стоит отметить, что если в 2010 году ее пенсии хватало только на 7 месячных платежей за коммунальные услуги без учета газа и электричества (если брать за единицу упомянутые Br 8,98), то сейчас – почти на 12 (при учете упомянутых Br 34,16) или менее 9 (при учете одинаковых затрат на отопление).