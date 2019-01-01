ЕС с января прекращает выпуск банкнот номиналом 500 евро

ЕС с января прекращает выпуск банкнот номиналом 500 евро1
- 1.01.2019, 20:06
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Банкноты 500 евро останутся законным платежным средством.
В январе 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкноты номиналом 500 евро.
Об этом напоминает пресс-служба Европейского центробанка.
"По состоянию на 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков в зоне евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро", - говорится на сайте ЕЦБ.
Тем не менее, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля, "чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам".
В ЕЦБ отметили, что банкноты 500 евро остаются законным платежным средством и могут использоваться для осуществления платежей.
В мае 2016 года ЕЦБ объявил, что прекратит выпуск новых банкнот 500 евро из-за большой популярности купюры среди представителей преступного мира.