За первые несколько часов 2019 года в Минске родились восемь малышей 1 1.01.2019, 20:11

Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января.

Об этом сообщила «Минск-Новости» начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева.

Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2.20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.

В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра — еще один.

В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3.10) и девочка (в 8.20).

По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3.25) и № 3 (девочка в 7.25).