«Шатдаун» – день 11-й 1.01.2019, 20:30

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Стороны по-прежнему не могут прийти к компромиссу по поводу финансирования стены на американо-мексиканской границе.

Правительство США 11-й день находится в режиме частичного закрытия, а законодатели и президент Дональд Трамп по-прежнему не могут прийти к компромиссу по вопросу о финансировании стены на границе с Мексикой, передает «Голос Америки».

Демократы в Палате представителей заявляют, что, как только они окажутся в большинстве (что произойдет в четверг, когда к работе приступит новый состав Конгресса), они планируют быстро принять законопроект, который позволит возобновить работу четверти федеральных учреждений, закрытых с 22 декабря. При этом неясно, получит ли такой законопроект поддержку в Сенате.

Бюджетный план демократов не предусматривает выделения затребованных Трампом средств на строительство стены, что вызывает резкую критику со стороны президента. Как он написал в «Твиттере» в канун Нового года, законопроект демократов «раздаст все, но не даст ничего для обеспечения пограничной безопасности, а именно для строительства стены».

«Демократы, как я и предполагал, не выделили средств на новую стену. Как изобретательно! – написал президент в «Твиттере» 1 января. – Проблема в том, что без стены не может быть реальной пограничной безопасности, а у нашей страны должна наконец быть надежно защищенная южная граница!»

В первый день нового года президент опубликовал следующий твит: «Счастливого нового года всем, в том числе ненавистникам и Фейковым Новостям! 2019 год будет прекрасным для всех, кто не страдает от синдрома одержимости Трамом. Просто успокойтесь и наслаждайтесь происходящим. В нашей стране происходят прекрасные события!»

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

План, разработанный демократами, обеспечит большинство закрытых федеральных учреждений финансированием до конца сентября, а Министерство внутренней безопасности – до 8 февраля.

Президент хочет, чтобы Конгресс выделил 5 миллиардов долларов на начальный этап строительства стены, общая стоимость которой может превысить 20 миллиардов долларов. Демократы предлагают выделить 1,3 миллиарда долларов на укрепление пограничной безопасности, но не на строительство стены.

В одном из твитов в понедельник Трамп заявил: «Без стены пограничной безопасности быть не может».

Демократ Нэнси Пелоси, которая вскоре, как ожидается, вновь станет спикером Палаты представителей, и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в понедельник опубликовали совместное заявление, в котором призвали республиканцев поддержать новую версию бюджета: «Если сенатские республиканцы сейчас отвергнут тот же законопроект, который они ранее уже поддержали, то это будет верхом безответственности и политического цинизма».

Трамп и демократы уже несколько дней не проводили никаких переговоров, чтобы разрешить спор. Из-за частичного закрытия правительства 380 000 федеральных служащих находятся в вынужденном отпуске, а еще 420 000 работают без зарплаты. Деньги им выплатят только после того, как разрешится спор вокруг бюджета.