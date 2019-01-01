В Беларуси вступила в силу новая редакция Налогового кодекса 1.01.2019, 20:50

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Фото: tut.by

Новая редакция предусматривает новые подходы по порядку исчисления налогов.

Новая редакция Налогового кодекса, предусматривающая новые подходы по порядку исчисления налогов и упрощение налогового администрирования, вступила в силу в Беларуси, передает interfax.by.

Документ был принят “палатой представителей” 19 декабря 2018 года, одобрен Советом республики 20 декабря и подписан Лукашенко 30 декабря. Во вторник текст документа официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Налоговый кодекс, по нашему мнению, полностью отвечает поставленной задаче по упрощению налогового законодательства, изменениям подходов к налоговому администрированию. В него также заложен целый пакет мер, направленных на снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиций в экономику республики", - отмечал ранее министр финансов Максим Ермолович, представляя новую редакцию этого документа.

Как сообщалось, с начала 2018 года над изменениями и дополнениями в Особенную часть Налогового кодекса работали две рабочие группы - межведомственная при Минфине и постоянно действующая при правительстве.

Проект готовился межведомственной рабочей группой с привлечением госорганов, крупнейших бизнес-союзов, представителей крупных предприятий. В целом в 2019 году в Беларуси будет проведена административная реформа, которая коснется, в основном, порядка уплаты налогов, прав плательщиков, механизмов контроля. Новая редакция НК не предполагает изменения ставок налогов.

Так, законопроектом предлагается отменить сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по автодорогам общего пользования Беларуси, отменить ставку налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства (2%), отменить права местных советов увеличивать до 10 раз ставку налога на недвижимость по неиспользуемым объектам.

Кроме того, планируется расширить возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль за счет его увеличения в 1,5 раза, снизить в два раза до 6% ставки налога на прибыль и подоходного налога с физлиц по дивидендам при некоторых условиях. Помимо того, предполагается изменить подходы к начислению пеней (ее размер не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога), разрешить физлицам обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.