Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1.01.2019, 21:02

Жаир Болсонару

Фото: REUTERS

1 января он принял присягу.

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters. 1 января он принял присягу.

Присягу Болсонару принес на специальном заседании нижней палаты парламента страны. Полномочия Болсонару будут продолжаться еще четыре года — до конца 2022 года.

Болсонару одержал победу по итогам выборов 28 октября. В ходе голосования он получил более 55% голосов избирателей. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада отдали голоса 44,87% избирателей. Сам Болсонару представляет консервативную Социал-либеральную партию. В ходе предвыборной кампании он обещал уделить приоритетное внимание борьбе с коррупцией. Вечером 3 октября на него было совершено покушение.

Экс-президенту Бразилии Мишелу Темеру 20 октября были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Рассмотрение дела Темера должно начаться в 2019 году.