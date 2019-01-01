Зеленский пригласил в свою предвыборную команду тех, кто никогда не был в политике 11 1.01.2019, 21:27

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В новогоднюю ночь шоумен объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Шоумен Владимир Зеленский призвал присоединяться к его команде на выборах президента Украины людей, которые не связаны с политикой. Об этом он сообщил 1 января во время видеообращения, опубликованного в его Facebook.

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Неважны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно: ты никогда не был в политике. И пока это – самое главное. Я иду. Пошли со мной", – сказал он.

Шоумен также призвал желающих заходить на его предвыборный сайт.

В новогоднюю ночь шоумен объявил о намерении баллотироваться в президенты.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. По данным опроса Киевского международного института социологии, который проводили в конце ноября – начале декабря, среди потенциальных кандидатов в президенты самый высокий рейтинг у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (за нее готовы отдать свои голоса 21,2% респондентов, которые пойдут на выборы и определились со своими предпочтениями), на втором месте Зеленский (14,6%), на третьем – действующий глава государства Петр Порошенко (11,6%). Во втором туре Зеленский победил бы и Тимошенко, и Порошенко.

В сериале "Слуга народа" Зеленский играет роль президента Украины Голобородько.