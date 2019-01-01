В Польше магазины смогут торговать только в одно воскресенье в месяц 1.01.2019, 22:23

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Торговые центры по всей Польше в 2019 году будут работать только в последнее воскресенье месяца.

С 1 января в Польше торговля сокращена с двух недель на месяц до одной. Следовательно, торговые центры по всей Польше в 2019 году будут работать только в последнее воскресенье месяца.

Об этом сообщает ukrinform.ua.

Напомним, что согласно принятому закону в польском Сейме в 2017 году, в 2018 году торговать магазинам позволяли лишь в первое и последнее воскресенье месяца, а во второе и третье – торговля была запрещена.

Отныне в течение 2019 года торговля будет вестись только в последнее воскресенье месяца. Однако исключение в торговле в воскресенье составят периоды перед праздниками. Перед Пасхой рабочими будут два воскресенья, а перед Рождеством – одно воскресенье.

Уже с 1 января 2020 года в воскресенье будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году: два воскресенья перед Рождественскими праздниками, одно воскресенье перед Пасхой и в последнее воскресенье января, апреля, июня и августа.