«Лег спать в полдвенадцатого» 1.01.2019, 22:32

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Как минчане встретили Новый год и утро 1 января на пробежке.

Для любителей спорта в Минске провели два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января. Tut.by узнал, кто в праздничные дни предпочел кроссовки, а не оливье с шампанским.

Как бежали в Новый год

У организованного клубом «Виктория» «Забега в новогоднюю ночь» было около сотни участников.

— Стартовали и финишировали возле елки у Дворца спорта, — поделилась ночными впечатлениями заместитель председателя клуба любителей бега «Виктория» Нина Коваль. — Общались, поздравляли друг друга, слушали на бегу радио, после финиша — концерт, любовались иллюминацией и фейерверками. Многие пришли семьями: идея встретить Новый год в эпицентре праздника привлекла и бегунов, и небегающих участников.

1 января Нина снова за сборами на дневную пробежку: ночные 4 км были вчера, а сегодня опять хочется движения.

Как бежали утром 1 января

Едва разошлись по домам участники «Забега в новогоднюю ночь», как перед стеклянными дверями гардероба Дворца спорта замаячили первые участники забега «Утринос» команды «Крылья Ангелов».

Олег Янцевич привел на «Утринос» свою маму Татьяну и девушку Анфису Астапенко. Накануне они вместе встречали Новый год без алкоголя и с низкокалорийными блюдами, ведь Анфиса — основатель и руководитель сервиса по планированию недельного меню.

— Вчера было немного непривычно за столом, зато сегодня чувствую себя прекрасно! И очень рада, что сын не только занимается бегом, но и помогает тем, кому его помощь нужна, — говорила Татьяна Янцевич, накрывая стол в фойе Дворца спорта.

Небегающие участники «Утриноса» позаботились о горячем чае и выпечке для финишеров. Еще одна категория любителей ЗОЖ, которые пришли в 9 утра на забег, не намереваясь бежать, — это волонтеры из Минского велосипедного общества. Если кто-то из минчан видел сегодня утром в центре города Деда Мороза на велике, знайте, что он всю ночь развозил подарки детям и веселил взрослых, а утром лихо нарезал «десятку» вместе с «Крыльями».

Забегали на «Утринос» и иностранцы. Йогана Мехрен, например, из Норвегии. Говорит, приехала к друзьям погостить, вместе и побежали. Бегать в Минске ей понравилось, погода прекрасная: на тротуарах сухо и не холодно, особенно если оценивать по норвежской температурной шкале.

Учитель физкультуры в школе № 54 Александр Тарабеш последовательно придерживается собственной системы питания и здорового образа жизни. Говорит, лег спать в полдвенадцатого, и канонада салютов за окном его не беспокоила. На работу Александр добирается бегом (это 6 км), с работы тоже бегом (еще 6 км), днем устраивает себе дополнительную пробежку (около 10−15 км), и после подвижных школьных уроков ведет секцию таиландского бокса.

Сергей Чиж работает вахтовым методом на строительстве АЭС. Начал бегать осенью 2017 года во многом благодаря Тарасу Тельковскому, пробежавшему 500 км за 5 дней в честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины. Сергей говорит, что его желание поддержать Тараса оказалось настолько сильным, что, будучи совершенно неподготовленным, пробежал с ним сразу 30 км.

Александр Сачек записался на «Утринос» вслед за другом Вадимом Медведковым, потому что «захотел посмотреть, что за люди нарушают утренний покой празднующего Минска». Нарушители покоя оказались интересными собеседниками, с которыми приятно пообщаться на бегу.

— Увлечение спортом и мне помогло обрести настоящих друзей, с которыми мы теперь участвуем во всех забегах. Я очень ценю, что они рядом, — поделилась после финиша «Утриноса» бухгалтер Ольга Михеенко.

О себе Ольга говорит, что с детства и до осени прошлого года могла пробежать максимум до остановки, и то задыхалась. После болезни ей пришлось пересмотреть свой двигательный режим. Ольга сделала это столь радикально, что в новогоднюю ночь пробежала 8 км с «Викторией», а утром 1 января — десятку с «Крыльями».

— Хочется показать людям, что встретить Новый год весело не только за столом. Что бег — это классно и полезно. Может, кто-то, глядя на нас, тоже захочет приобщиться?..