«Лег спать в полдвенадцатого»
- 1.01.2019, 22:32
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Как минчане встретили Новый год и утро 1 января на пробежке.
Для любителей спорта в Минске провели два забега — в ночь 31 декабря и утром 1 января. Tut.by узнал, кто в праздничные дни предпочел кроссовки, а не оливье с шампанским.
Как бежали в Новый год
У организованного клубом «Виктория» «Забега в новогоднюю ночь» было около сотни участников.
— Стартовали и финишировали возле елки у Дворца спорта, — поделилась ночными впечатлениями заместитель председателя клуба любителей бега «Виктория» Нина Коваль. — Общались, поздравляли друг друга, слушали на бегу радио, после финиша — концерт, любовались иллюминацией и фейерверками. Многие пришли семьями: идея встретить Новый год в эпицентре праздника привлекла и бегунов, и небегающих участников.
1 января Нина снова за сборами на дневную пробежку: ночные 4 км были вчера, а сегодня опять хочется движения.
Как бежали утром 1 января
Едва разошлись по домам участники «Забега в новогоднюю ночь», как перед стеклянными дверями гардероба Дворца спорта замаячили первые участники забега «Утринос» команды «Крылья Ангелов».
Олег Янцевич привел на «Утринос» свою маму Татьяну и девушку Анфису Астапенко. Накануне они вместе встречали Новый год без алкоголя и с низкокалорийными блюдами, ведь Анфиса — основатель и руководитель сервиса по планированию недельного меню.
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Новогодний подарочек для тех, кто хорошо себя вел. 🎅👯♂️ Пробежка #Утринос с @krylia_angelov Это для меня первое января на пробежке #run0101 Открыли беговой сезон! Спасибо любимая команда и всем друзьям, пришедшим на ровне с одинокими коммунальщиками)) (люди на работе) Спасибочки @d.s._dianka , что поддержала меня, вышла со мной на эту пробежечку!!! Ну очень надо было #бег #run #running #winterrunning #Minsk #followminsk #minskrunning # Минск #зимнийбег #беганутые #спорт #2019 #happynewyear #Новыйгод #0101
— Вчера было немного непривычно за столом, зато сегодня чувствую себя прекрасно! И очень рада, что сын не только занимается бегом, но и помогает тем, кому его помощь нужна, — говорила Татьяна Янцевич, накрывая стол в фойе Дворца спорта.
Небегающие участники «Утриноса» позаботились о горячем чае и выпечке для финишеров. Еще одна категория любителей ЗОЖ, которые пришли в 9 утра на забег, не намереваясь бежать, — это волонтеры из Минского велосипедного общества. Если кто-то из минчан видел сегодня утром в центре города Деда Мороза на велике, знайте, что он всю ночь развозил подарки детям и веселил взрослых, а утром лихо нарезал «десятку» вместе с «Крыльями».
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1 января 8.00. Город засыпает. Просыпается беговая мафия 🙂 Есть особое настроение в тихих, спокойных, новогодних улицах. Праздничная иллюминация, елки, бодрящий морозец наполняют оптимизмом и светлыми ожиданиями Нового 2019-го! Счастья в Новом году! P.S. Бежали очень медленным темпом, каждый сможет, присоединяйтесь на будущий год или на Рождественскую пробежку. #wingsangels #крыльяангелов #improve_by #improve #всембег #running #run #runminsk #runbelarus #утринос #carsbyby
Забегали на «Утринос» и иностранцы. Йогана Мехрен, например, из Норвегии. Говорит, приехала к друзьям погостить, вместе и побежали. Бегать в Минске ей понравилось, погода прекрасная: на тротуарах сухо и не холодно, особенно если оценивать по норвежской температурной шкале.
Учитель физкультуры в школе № 54 Александр Тарабеш последовательно придерживается собственной системы питания и здорового образа жизни. Говорит, лег спать в полдвенадцатого, и канонада салютов за окном его не беспокоила. На работу Александр добирается бегом (это 6 км), с работы тоже бегом (еще 6 км), днем устраивает себе дополнительную пробежку (около 10−15 км), и после подвижных школьных уроков ведет секцию таиландского бокса.
Сергей Чиж работает вахтовым методом на строительстве АЭС. Начал бегать осенью 2017 года во многом благодаря Тарасу Тельковскому, пробежавшему 500 км за 5 дней в честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины. Сергей говорит, что его желание поддержать Тараса оказалось настолько сильным, что, будучи совершенно неподготовленным, пробежал с ним сразу 30 км.
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Ну здравствуй, первое утро Нового Года!!! 🤗 Первая "десяточка" и первая медаль 2019! Спасибо #Крылья_Ангелов за очередную встречу и удивительно теплую и дружественную атмосферу! #Утринос -это реально круто! Всех с Новым Годом!❄ С новыми желаниями! 😉 С новыми планами и победами! 🏅 #orlovaпишет #zametkikajdogodnya #Крылья_Ангелов #утринос #забег #бег #всембег #1января #10км
Александр Сачек записался на «Утринос» вслед за другом Вадимом Медведковым, потому что «захотел посмотреть, что за люди нарушают утренний покой празднующего Минска». Нарушители покоя оказались интересными собеседниками, с которыми приятно пообщаться на бегу.
— Увлечение спортом и мне помогло обрести настоящих друзей, с которыми мы теперь участвуем во всех забегах. Я очень ценю, что они рядом, — поделилась после финиша «Утриноса» бухгалтер Ольга Михеенко.
О себе Ольга говорит, что с детства и до осени прошлого года могла пробежать максимум до остановки, и то задыхалась. После болезни ей пришлось пересмотреть свой двигательный режим. Ольга сделала это столь радикально, что в новогоднюю ночь пробежала 8 км с «Викторией», а утром 1 января — десятку с «Крыльями».
— Хочется показать людям, что встретить Новый год весело не только за столом. Что бег — это классно и полезно. Может, кто-то, глядя на нас, тоже захочет приобщиться?..