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Российский военный спутник сгорел в атмосфере

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  • 10.01.2019, 8:03
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Аппарат «Космос-2430» предназначался для отслеживания ракетных стартов с континентальной части США.

Российский спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере. Летательный аппарат входил в систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США ("Око"), сообщает dw.com.

О том, что он сошел с орбиты и "прекратил свое существование 5 января 2019 года", свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками.

Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network - американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

Объект мог быть виден в небе над Новой Зеландией

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о "фрагментах российского военного спутника".

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

Как отмечают российские СМИ, в настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, спутник "Тундра", способный определить вероятный район ракетного поражения, был запущен в ноябре 2015 года.


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