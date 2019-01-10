Ким Чен Ын пообещал провести плодотворный саммит с президентом США 10.01.2019, 8:10

Северокорейский диктатор заявил об этом, находясь с официальным визитом в Китае.

Северокорейский правитель Ким Чен Ын пообещал сделать все возможное, чтобы второй раунд его переговоров с президентом США стал плодотворным и привел к результатам, которые удовлетворят мировое сообщество. Об этом в четверг сообщило китайское государственное новостное агентство «Синьхуа», комментируя итоги визита Кима в Пекин, передает «Голос Америки».

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что все участники переговоров всерьез рассмотрят доводы северокорейской стороны. По словам лидера КНДР, он надеется на то, что в результате саммита удастся найти решение всех проблем, которые сейчас существуют в отношениях между Северной и Южной Кореей.

7 января Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь на саммите шла о китайско-северокорейских отношениях, ядерном разоружении на Корейском полуострове и предстоящей встрече Кима с Дональдом Трампом.

8 января южнокорейское агенство «Йонхап» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что беседа лидеров КНР и КНДР продолжалась около часа. Затем состоялся ужин, на котором также присутствовали супруга китайского лидера Пэн Лиюань, жена Кима Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники из КНДР. Об этом сообщило северокорейское новостное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу пробыли в Пекине четыре дня. Они приехали в КНР по личному приглашению Си Цзиньпина. Во вторник лидеру КНДР исполнилось 35 лет. В прошлом году Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались трижды.