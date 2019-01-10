У старших поколений россиян конфискуют деньги 9 10.01.2019, 8:20

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Главный экономист ЕБРР разгромил пенсионную «реформу» Путина.

Повышение пенсионного возраста, запущенное в России с 2019 года, нельзя назвать пенсионной реформой: в нынешнем виде это по сути просто конфискация нескольких сотен тысяч рублей у старшего поколения россиян.

Об этом в интервью «Ведомостям» заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, пишет finanz.ru.

Деньги на то, чтобы не повышать пенсионный возраст для людей, выходящих на пенсию в ближайшие 10-15 лет, у государства есть, подчеркивает он.

«Есть ФНБ, который будет продолжать пополняться: в ближайшие три года в нем может накапливаться около 2 трлн рублей в год. Уже сейчас там лежит около 5% ВВП. Можно занять денег, можно сократить расходы на оборону, чиновников, можно приватизировать», - перечисляет Гуриев.

Рассуждения о том, что попавшие под реформу люди смогут продолжить работу и тем самым исправят удручающую демографию рабочей силы, упираются в плачевное качество здравоохранения.

«Российские пожилые люди имеют навыки, но не имеют здоровья, - объясняет Гуриев. - Примерно до 50 лет у россиян такое же здоровье, как у жителей Западной Европы. А после 50 наблюдается резкий провал. Поэтому не удивительно, что россияне старших возрастов работают меньше».

«То, что сегодня происходит в России, - это не реформа, а конфискация нескольких сотен тысяч рублей у старших поколений. При средней пенсии 14 тысяч рублей в месяц в ценах 2018 года пять лет невыплаченных пенсий - это 840 тысяч рублей на человека», - говорит он.

«Нечестным», по словам Гуриева, является то, что государство «отбирает обещанное», хотя люди «столько лет платили налоги».

«Сейчас нужен большой разговор, общественная дискуссия по пересмотру социального контракта. Власть должна сказать: «Извините, пожалуйста, все ваши деньги потрачены на другие цели, поэтому нам нужно пересмотреть социальный контракт с молодыми людьми. Но у них еще есть время накопить», - рассуждает Гуриев.

Будут ли молодые люди доверять государству, которое уже заморозило накопительную часть пенсии, - остается вопросом, признает он.

«Но пожилым людям, которые должны выходить на пенсию в ближайшие 5-15 лет, ни в коем случае нельзя говорить: «Вы знаете, мы просто заберем у вас ваши деньги», - резюмирует Гуриев.