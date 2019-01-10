закрыть
10 января 2019, четверг, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Саснович вышла в полуфинал турнира в Сиднее

2
  • 10.01.2019, 8:29
  • 1,277
АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ
ФОТО: TENNIS.BY

Белоруска уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов, сообщает tut.by.

В четвертьфинале Александра Саснович (№ 33 WTA) уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (№ 192 WTA) — 6:3, 6:3.

Александра Саснович превзошла соперницу почти во всех ключевых компонентах.

Эйсы: 4−1.

Двойные ошибки: 3−2.

Процент очков, выигранных на 1-й подаче: 73%-48%.

Процент очков, выигранных на 2-й подаче: 52%-47%.

Реализовано брейк-пойнтов: 5−2.

Очки на приеме: 35−23.

Активно выигранные очки: 22−11.

Невынужденные ошибки: 27−22.

Всего набрано очков: 73−53.

Соперницей Александры Саснович в полуфинале станет победительница матча между немкой Ангелик Кербер (№ 2 WTA) и чешкой Петрой Квитовой (№ 8 WTA).

Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Сиднее, обыграв в решающем матче квалификации олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, в первом раунде основной сетки одолела 10-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину, в 1/8 финала — 20-летнюю австралийку Присциллу Хон.


популярное за неделю

Мнение

Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов