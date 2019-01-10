Саснович вышла в полуфинал турнира в Сиднее 2 10.01.2019, 8:29

1,277

АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: TENNIS.BY

Белоруска уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов, сообщает tut.by.

В четвертьфинале Александра Саснович (№ 33 WTA) уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (№ 192 WTA) — 6:3, 6:3.

Александра Саснович превзошла соперницу почти во всех ключевых компонентах.

Эйсы: 4−1.

Двойные ошибки: 3−2.

Процент очков, выигранных на 1-й подаче: 73%-48%.

Процент очков, выигранных на 2-й подаче: 52%-47%.

Реализовано брейк-пойнтов: 5−2.

Очки на приеме: 35−23.

Активно выигранные очки: 22−11.

Невынужденные ошибки: 27−22.

Всего набрано очков: 73−53.

Соперницей Александры Саснович в полуфинале станет победительница матча между немкой Ангелик Кербер (№ 2 WTA) и чешкой Петрой Квитовой (№ 8 WTA).

Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Сиднее, обыграв в решающем матче квалификации олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, в первом раунде основной сетки одолела 10-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину, в 1/8 финала — 20-летнюю австралийку Присциллу Хон.