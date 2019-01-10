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Трамп прервал переговоры с демократами о «шатдауне»

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  • 10.01.2019, 8:35
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Во встрече принимали участие глава демократического меньшинства в Сенате и спикер Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп в среду, 9 января, прервал переговоры с лидерами Демократической партии в Конгрессе по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой и прекращении частичного "шатдауна" федеральных учреждений, продолжающегося уже 19-й день подряд, сообщает dw.com.

Во встрече принимали участие глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Сам Трамп по итогам переговоров назвал их в Twitter "абсолютной потерей времени".

"Я спросил, что произойдет в течение ближайших 30 дней, если я оперативно пойду на разблокировку (федеральных учреждений. - Ред.). Вы одобрите план безопасности границ, который включает строительство стены или заградительного барьера из стали? Нэнси сказала: "Нет". Я попрощался - больше ничего не сработает", - изложил президент свое видение встречи.

Чак Шумер позднее подтвердил, что после отрицательного ответа Пелоси Трамп заявил: "Тогда нам нечего обсуждать". На этом консультации были завершены.

"Мы снова стали свидетелями припадка его ярости, потому что он не смог добиться своего. Это очень печально и прискорбно. Мы хотим прийти к соглашению, мы верим в безопасность границ. Но наши взгляды разнятся", - резюмировал лидер демократического меньшинства в Сенате.

Накануне Трамп выступил с обращением к нации, в котором назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гуманитарным кризисом".

Он воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения, однако потребовал от демократов незамедлительно выделить в проекте бюджета 5,7 млрд долларов на возведение пограничных заградительных сооружений из стали.

В четверг, 10 января, президент США посетит участок границы с Мексикой в штате Техас. По мнению наблюдателей, он еще может на месте объявить о введении режима ЧП, чтобы в обход Конгресса США получить необходимое для строительных работ финансирование.


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