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«Если я буду работать по расписанию, в этой стране все остановится»

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  • 10.01.2019, 8:47
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Откровения белорусского водителя.

Со стороны работа логистической конторы выглядит простой, как пара тапок, а задачи — ясными и недвусмысленными. Но на практике бойцы-логисты разруливают десятки форс-мажоров в день, а шоферы наматывают на колеса сотни внеурочных часов в месяц. Каждый день готовит специалистам столько сюрпризов, что, кажется, само планирование теряет смысл. Тем не менее они продолжают упорно строить маршруты, комплектовать машины и висеть на телефонах с водителями, застрявшими в очереди на разгрузку 50 фур.

Сайт оnliner рассказывает о мире складов и большегрузов и публикует откровения шофера, который работает по 11 часов в день, заполняя магазины продуктами первой необходимости.

Алексей едет по заснеженной дороге. Город остался где-то позади, торчит из-за горизонта едва узнаваемыми высотками. Колючий, мелкий, как мошкара, снег бьется в лобовое стекло. Впереди рождественские праздники, которые Алексею, вероятно, предстоит провести в пути.

— Не перевелись еще в Беларуси добрые люди. 31 декабря абсолютно незнакомый человек потратил два часа своего времени, чтобы вытащить меня из сугроба. Съездил домой, взял цепи и отбуксировал меня на дорогу. Встретимся — как говорится, земля круглая. Я больше 20 лет за рулем. Раньше руку поднял — вот тебе и помощь. А сейчас даже если в кювет вылетишь, не каждый остановится.

Маршрут Алексея стартует там, где заканчивается город с многоэтажками и начинается пояс из ангаров и промзон. У большого склада с бесконечными, словно открытые вкладки Internet Explorer, рампами. Машина стыкуется с черным рукавом, на обратной стороне которого происходит невидимая магия.

Здесь комплектуют борт

Высота склада — не меньше 10 метров. Внутри — искусственное освещение и температура около 15 °C, по ощущениям — еще ниже. Здесь холодно и стерильно. Суровые мужчины в ватных штанах, светоотражающих жилетах и с кучей коробок на борту ловко маневрируют между полок под мерные звуки работы погрузчика. Этот танец наполнен очарованием, поэзией и высшим смыслом.

Здесь формируют рейс

Двумя этажами выше сидят менеджеры и диспетчеры — те, с кого начинается работа логистической конторы и на ком она заканчивается. Задача менеджера — спланировать оптимальный маршрут и комплектацию машины.

— Все планирование происходит в специальной программе, — рассказывает Татьяна, руководитель отдела логистики Capital Logistic, открывая программу по оптимизации маршрутов на основе карт Google. — Именно сюда поступают заявки клиентов. Менеджер назначает рейс, отслеживает по GPS путь большегруза и простои на каждой точке маршрута. Это позволяет планировать передвижение, распределять потоки автомобилей и предупреждать водителей о ближайших ДТП, чтобы они не угодили в пробку. Кроме того, с помощью трекера мы просчитываем пробег.

— Самые срочные заказы доставляются в первую очередь: это заявки клиентов в бары, кафе, рестораны и собственное производство. В ресторанах нас всегда ждут, никогда не возникает проблем со сдачей-приемкой, поэтому в списке на выгрузку они всегда стоят первыми. А вот в гипермаркетах мы часто застреваем. Дедлайн по доставке — 48 часов, и никаких особых условий транспортировки.

Кузов грузовика оборудован гидробортом и пультом управления. Если в рейсе случилось ДТП, из-за которого сорвалась доставка, на место происшествия выезжает комиссия, чтобы определить, цел ли товар. Если хотя бы часть груза пострадала, все содержимое увозится обратно на склад. Затем рейс формируется заново.

— На моей памяти было два таких случая, — продолжает Татьяна. — Однажды водитель улетел в кювет, но товар не пострадал: его сразу перегрузили на другой борт и развезли по точкам. А в другой раз перед нашим грузовиком заснул водитель молоковоза, товар помялся. Мы быстро создали акт, подали в страховую, и утром этот груз развозила уже другая машина с другим шофером за рулем.

Жизнь водителя застрахована на $10 000, но компенсация выплачивается только в том случае, если он попал в ДТП не по своей вине. Если же аварию допустил сам шофер, он остается без компенсации, но работодатель не применяет к нему дополнительных штрафных санкций. Процесс поставлен так, что, попадая в ДТП, водитель почти не доставляет логистической компании финансовых издержек, поскольку автомобиль тоже застрахован.

Здесь на арену выходит водитель грузовика

К приезду Алексея возле пятой рампы составлен весь товар с накладными. Пока автомеханик осматривает борт на предмет исправности, кладовщик перепроверяет ассортимент за своим коллегой.

Дальше за дело берется водитель. Коробки, составленные друг на друга, Алексей тщательно заматывает в целлофан. Затем ловко орудует погрузочной рампой. Кажется, что работа дается ему без малейших усилий, но к тому моменту, как кузов заполнен товаром, у Алексея полностью мокрое лицо.

Шофер поднимается на второй этаж, в бюрократическое царство с папками, накладными и снежинками, приклеенными к стеклу на скотч. Некоторое время тратит на оформление документов. Путевой лист получен, можно ехать.

— Два дня отработал, два отдыхаю — такой график, — говорит Алексей, пока дорога петляет по лесу. — Рабочий день может длиться до 11 часов. Самые неприятные сюрпризы поджидают водителей на приемке в сетевых магазинах. Именно из-за нее приходится столько работать. Там, где можно принять товар за 15 минут, у нас бывают простои до 5 часов. Иногда стоим сутками. Приезжаешь вовремя, по расписанию, а перед тобой порядка 50 фур. Вот так люди и проводят всю жизнь за баранкой. Ладно я, мне 41 год, не нужно маленьких детей растить, за девочками бегать. Но когда молодой парень целыми днями на работе — это неправильно.

«Крутить баранку — это мое призвание»

Алексей имеет образование автослесаря и менеджера по логистике, но ближе всего ему работа водителя. Платят немного больше, а ответственности меньше.

— Я знаю логистику с обеих сторон. Восемь лет назад работал на пивзаводе менеджером по складскому хозяйству: там ты один за все отвечаешь, как начальник смены на заводе. По 200 звонков в день принимал. За год посадил сердце, хотя мне было всего 33 года.

У логистов неоправданно маленькие зарплаты. Хороший специалист может за один день сэкономить работодателю $1000, но не получит с этого ни цента. Только зарплату в конце месяца — от 800 до 1000 рублей. А логистов-международников без готовой базы клиентов даже на работу не берут: в их обязанности входит сбыт собственных услуг.

В общем, мне за эти деньги такие проблемы не нужны. В офисе я уже посидел. Пока здоровье позволяет, буду баранку крутить. Мне нравится. Картинка меняется за окном, каждый день новые лица. Вроде без высшего образования, а столько поездил, столько посмотрел! Опыта набрался.

Водители грузовиков получают немного больше: 1300—1500 рублей до вычета налога, работая по 11 часов за смену.

— Конечно, никто не заставляет нас работать до упора, — признает Алексей. — Я могу развернуться и поехать на базу. Но тогда к работодателю применят штрафные санкции. А я не получу деньги за товар, который не развез заказчикам. Будет плохо и мне, и фирме. Если я буду работать как положено, в этой стране все остановится.

Но и изматывать себя нельзя. Если придешь невыспавшийся, замыленный, с красными глазами — механик развернет, отправит спать. Чтобы мы не перерабатывали, за одной машиной закреплено сразу два водителя. Или три человека за двумя грузовиками. Так и автомобиль не простаивает, и люди отдыхают.

Первый форс-мажор

— Некоторые рейсы по Беларуси могут длиться два дня, — продолжает Алексей. — Но время в пути не так утомляет, как документооборот. Иногда часами стоишь в очереди на приемку товара, а если ее нет, часами ждешь, пока заказчик заполнит документы по накладным. Не совпали цены в накладных — товар возвращается на склад. Там делают новые накладные, заново формируют рейс и снова его расписывают.

Именно это случается с нами у ворот логистического склада известного сетевого гипермаркета. В 13:15 Алексей отдает документы заказчику, а в 13:55 выясняется, что часть накладных не совпадает по цене.

— Культурно не могу выразиться, — предупреждает он и выражается некультурно: — [Разгильдяйство] везде. Агент сделал заявку и не посмотрел, совпадают ли цены. Теперь мне нужно увозить товар и составлять новую накладную. Сейчас будут акты отписывать, какой товар не прошел, потом загрузят его обратно в кузов и где-то через час я отсюда уеду. Ни с чем.

Рейс каждого водителя включает около 12 таких точек. Ежедневно Capital Logistic отправляет в путь 50—60 перевозчиков. Автопарк компании содержит машины разной вместимости: от 2 до 7 тонн. Алексей водит пятитонник.

Получать $2000, сидя за баранкой

Многие белорусы всю жизнь мечтают о зарплате в $500. Всего 8 лет назад Алексей зарабатывал в 5 раз больше, работая простым водителем грузовика. Дело было на пивоваренном заводе, только на должности перевозчика, а не логиста.

— Золотые были времена. Я официально получал до $2000. Но работал по 300 часов в месяц, считай — круглосуточно. И так — все мои коллеги. Пашешь на износ, пока молодой, до первого ЧП. Любому водителю знакомо чувство, когда спишь с открытыми глазами. Едешь, а на тебя огромные «комары» летят. Понимаешь: еще чуть-чуть, и — конец. Сворачиваешь на обочину и спишь часок, чтобы прийти в сознание.

Мы так все время работали. Каждый выходной был большим праздником. За воскресенье я мог спустить ползарплаты. Хотя иногда так замучаешься, что единственное желание — поспать.

Тогда у меня дочка училась, жена зарабатывала копейки, я на себе тянул все. И для меня эти деньги играли очень большую роль. А сейчас я могу расслабиться. Работать не спеша, слишком не напрягаться.

Второй форс-мажор

Подъезжаем к следующему магазину. Он находится в спальном районе, на первом этаже жилого дома. Вся торговая площадь — около 10 кв. м, у прилавка единственная продавщица. Кажется, что накладок быть не должно: бюрократии при таких объемах просто негде развернуться. Но оказывается, что товаровед заказала на этот микромагазинчик 70 упаковок пива по 6 бутылок в каждой. Как их уместить в крохотной каморке, продавщица не знает и начинает нервничать.

— Вы место видите здесь? — задает она вопрос Алексею на повышенных тонах, но перевозчик спокоен.

— Закрыто! Приемка товара! — продолжает неистовствовать женщина, принимая журналистов за посетителей.

После тщетных попыток дозвониться до товароведа продавщица немного остывает. Алексею удается уговорить ее на отгрузку товара. И хотя в каморке за прилавком становится невыносимо тесно, перевозчику остается только развести руками и ехать по маршруту дальше. Впереди его ждет еще много сюрпризов.


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