Тайны сморгонской резиденции Радзивиллов 1 10.01.2019, 8:58

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Почему на гербе города изображен медведь?

Город Сморгонь начиная с XVI века принадлежал поочередно нескольким литовским родам – Зеновичам, Радзивиллам и Пшездецким. В те годы выступления скоморохов и медвежьи потехи пользовались огромной популярностью. Не один сельский праздник или ярмарка не проходили без их участия, пишет «Литвин».

Животных обучали несложным трюкам, танцам, маршировке, а также «борьбе» друг с другом и даже с человеком. Участвовали медведи и в особых цирковых представлениях (комедиях). Существовала также травля, при которой они выступали против своры собак.

Представление с медведем

Поклонниками медвежьих потех являлись и местные князья. Для обучения этих животных в середине XVII столетия была даже основана специальная школа, которую в шутку называли «Медвежьей академией». Большинство историков считают, что основали ее Радзвиллы. Однако, так как в городе уже в 1622 году существовала улица Скоморошья, впоследствии переименованная в Медведскую, есть основания предполагать, что обучать этих животных начали еще при Зеновичах.

Но все же особого расцвета школа достигла именно при Радзвиллах, точнее, при князе Кароле Станиславе в 1770-90 годах. Достоверно известно, что руководителем медвежьей академии являлся цыган Ян Мартинкевич. Группа же «учителей» состояла из 20 цыган, которые проживали в школе. Одновременно здесь проходили обучение до 10 животных, отловленных в местных лесах или соседних пущах. Дрессировали в заведении и обезьян, которых закупал сам князь.

Добывать медведей в лесах Великого княжества Литовского было опасным, но прибыльным делом.

Располагалась академия вблизи городского поселения, на холмах. Считается, что животных содержали в железной клетке, опущенной в 3-метровую яму. Существует еще одна версия, согласно которой медведи жили в отапливаемых каменных строениях. К обучению, которое длилось до 6 лет, принимали только молодых самцов.

Вначале их заставляли стоять на задних лапах. Для этого животных сажали в клетку, низ которой подогревался. Медвежата, чувствуя горячий пол, поднимались во весь рост и начинали переступать с лапы на лапу. Для формирования рефлекса при этом «учителя» били в бубен. Если в последующем при звуке инструмента животные становились на задние лапы, то тут же получали лакомство – кусок моркови или хлеба.

Схожим образом проходило обучение танцам, поклонам и борьбе. Подробно процесс обучения можно прочесть в воспоминаниях поляка Генрика Бранда, офицера, останавливающегося на постой в 1812 году в жилище одного из медвежатников.

Поводыри животных, выступавшие с публичными показами, приравнивались к ремесленникам и были обязаны платить налоги. При желании в «академию» принимали медведей от пришлых скоморохов. В этом случае он полностью оплачивали труд дрессировщиков. Воспитанники цыган были желанными гостями на ярмарках не только в Белaруси, но и Шлезвиге, Эльзасе и Баварии.

Бешеный медведь рвал цепи

После вхождения Сморгони в Российскую империю дрессировка медведей постепенно пришла в упадок. Окончательно ее запретили в 1866 году. Однако уже начале ХХ века журналист Солодухо описал в своей статье сморгонских медвежатников, продолжающих заниматься дрессировкой животных. Бродячих цыган с медведями можно было встретить в стране вплоть до 30 годов. По старой привычке их продолжали называть учителями и учениками академии.

В 2014 году воспитанники «медвежьей школы» были увековечены в чугуне. Оригинальная скульптура, установленная в местном парке, стала настоящим талисманом города. Изображен стоящий на задних лапах медведь и на гербе Сморгони. В передних лапах он держит старинный герб Радзвиллов.