закрыть
10 января 2019, четверг, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Тайны сморгонской резиденции Радзивиллов

1
  • 10.01.2019, 8:58
  • 1,478

Почему на гербе города изображен медведь?

Город Сморгонь начиная с XVI века принадлежал поочередно нескольким литовским родам – Зеновичам, Радзивиллам и Пшездецким. В те годы выступления скоморохов и медвежьи потехи пользовались огромной популярностью. Не один сельский праздник или ярмарка не проходили без их участия, пишет «Литвин».

Животных обучали несложным трюкам, танцам, маршировке, а также «борьбе» друг с другом и даже с человеком. Участвовали медведи и в особых цирковых представлениях (комедиях). Существовала также травля, при которой они выступали против своры собак.

Представление с медведем

Поклонниками медвежьих потех являлись и местные князья. Для обучения этих животных в середине XVII столетия была даже основана специальная школа, которую в шутку называли «Медвежьей академией». Большинство историков считают, что основали ее Радзвиллы. Однако, так как в городе уже в 1622 году существовала улица Скоморошья, впоследствии переименованная в Медведскую, есть основания предполагать, что обучать этих животных начали еще при Зеновичах.

Но все же особого расцвета школа достигла именно при Радзвиллах, точнее, при князе Кароле Станиславе в 1770-90 годах. Достоверно известно, что руководителем медвежьей академии являлся цыган Ян Мартинкевич. Группа же «учителей» состояла из 20 цыган, которые проживали в школе. Одновременно здесь проходили обучение до 10 животных, отловленных в местных лесах или соседних пущах. Дрессировали в заведении и обезьян, которых закупал сам князь.

Добывать медведей в лесах Великого княжества Литовского было опасным, но прибыльным делом.

Располагалась академия вблизи городского поселения, на холмах. Считается, что животных содержали в железной клетке, опущенной в 3-метровую яму. Существует еще одна версия, согласно которой медведи жили в отапливаемых каменных строениях. К обучению, которое длилось до 6 лет, принимали только молодых самцов.

Вначале их заставляли стоять на задних лапах. Для этого животных сажали в клетку, низ которой подогревался. Медвежата, чувствуя горячий пол, поднимались во весь рост и начинали переступать с лапы на лапу. Для формирования рефлекса при этом «учителя» били в бубен. Если в последующем при звуке инструмента животные становились на задние лапы, то тут же получали лакомство – кусок моркови или хлеба.

Схожим образом проходило обучение танцам, поклонам и борьбе. Подробно процесс обучения можно прочесть в воспоминаниях поляка Генрика Бранда, офицера, останавливающегося на постой в 1812 году в жилище одного из медвежатников.

Поводыри животных, выступавшие с публичными показами, приравнивались к ремесленникам и были обязаны платить налоги. При желании в «академию» принимали медведей от пришлых скоморохов. В этом случае он полностью оплачивали труд дрессировщиков. Воспитанники цыган были желанными гостями на ярмарках не только в Белaруси, но и Шлезвиге, Эльзасе и Баварии.

Бешеный медведь рвал цепи

После вхождения Сморгони в Российскую империю дрессировка медведей постепенно пришла в упадок. Окончательно ее запретили в 1866 году. Однако уже начале ХХ века журналист Солодухо описал в своей статье сморгонских медвежатников, продолжающих заниматься дрессировкой животных. Бродячих цыган с медведями можно было встретить в стране вплоть до 30 годов. По старой привычке их продолжали называть учителями и учениками академии.

В 2014 году воспитанники «медвежьей школы» были увековечены в чугуне. Оригинальная скульптура, установленная в местном парке, стала настоящим талисманом города. Изображен стоящий на задних лапах медведь и на гербе Сморгони. В передних лапах он держит старинный герб Радзвиллов.


популярное за неделю

Мнение

Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов