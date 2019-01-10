Японского посла вызвали в МИД России из-за Курил 10.01.2019, 9:03

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Причиной вызова главы дипмиссии стали сообщения из Токио.

МИД России вызвал посла Японии Тоёхиса Кодзуки из-за высказываний японских властей о Курильских островах. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, сообщает Радио Свобода.

В МИД уточнили, что причиной вызова главы дипмиссии стали сообщения из Токио о том, что Япония планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова. Помимо прочего послу указали на высказывания японского премьер-министра Синдзо Абэ о возможной передаче островов при согласии проживающих там российских граждан.

"Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года", – говорится в сообщении МИД РФ.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

14 ноября после встречи лидеров России и Японии стало известно о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов – Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.