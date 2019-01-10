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Алеcь Кравцевич: Пароль повстанцев Калиновского – «Люблю Беларусь»

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  • 10.01.2019, 9:22
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Алесь Кравцевич

Участники восстания 1863-64 годов думали в первую очередь о Великом княжестве Литовском.

Профессор, доктор исторических наук, «депутат» Игорь Марзалюк опубликовал статью в «Настаўніцкай газеце», в которой утверждает, что Кастусь Калиновский боролся не за белорусскую, а за польскую идею, а само восстание было чисто польским. Публикацию белорусского историка и «депутата» прокомментировал в эфире «Белсата» профессор, доктор исторических наук Алесь Кравцевич.

По мнению Алеся Кравцевича, Игорь Марзалюк бьет в фундамент белорусского национальной истории.

«То, что пишет господин Марзалюк, – выхвачены из контекста какие-то факты, какие-то тексты. Они не соответствуют исследованиям реальных специалистов по XIX веку. С этим не стоит даже спорить. Смысл выступления Игоря Марзалюка – не научный, а чисто идеологический», – утверждает Кравцевич.

«Участники восстания 1863-64 годов думали в первую очередь о Великом княжестве Литовском – это был период, когда не было сформировано белорусское национальное движение», – напоминает Кравцевич. – «Калиновский заложил основания народничества, он стоит у истоков белорусского национального движения. Пароль повстанцев – «Люблю Беларусь». Он обращался по-белорусски к людям, он имел в виду эту Беларусь. Профессор Смоленчук нашел в архивах письма семьи Калиновского, где его называли именно Константином, а не Викентием».

По словам Алеся Кравцевича, Игорь Марзалюк стал заложником государственной идеологии.

«Он может бы и хотел уклониться от таких высказываний, но не может, потому что должен доказывать, что он свой. Свой среди чужих».


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